Złota polska drużyna. Historyczny sukces w Bydgoszczy

W ostatnich tygodniach Michał Haratyk spisuje się znakomicie. Jego wynik 22,32 m w pchnięciu kulką to nie tylko rekord Polski, ale również najlepszy wynik w Europie w tym roku. Na światowych listach od mistrza Europy z Berlina lepsi są tylko Amerykanin Ryan Crouser (22,74) i Brazylijczyk Darlan Romani (22,61). Co pokaże Haratyk podczas drużynowych mistrzostw Europy? Transmisje w Eurosporcie 1.

Zobacz, co powiedział Patryk Dobek, który wygrał kwalifikacje do biegu na 400 m przez płotki podczas drużynowych mistrzostw Europy. Transmisje z rywalizacji w Bydgoszczy w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic po awansie do finału biegu na 400 m podczas drużynowych mistrzostw Europy. Rywalizacja w Bydgoszczy na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Cieszę się, że wpadły punkty dla Polski, ale mogłem spisać się lepiej. Ciężki trening doprowadził jednak do pewnych błędów technicznych i trochę mi zabrakło do drugiego miejsca - powiedział Marcin Krukowski, który zajął trzecią lokatę w konkursie rzutu oszczepem w drużynowych mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.

Wojciech Nowicki pewnie wygrał rywalizację w rzucie młotem. Oto co miał do powiedzenia reporterowi Eurosportu.

Oto co do powiedzenia miał Marcin Lewandowski po wygraniu swojego biegu na 1500 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy.

Próba Marii Andrejczyk na drużynowych ME w Bydgoszczy. Polka rzuciła 63,39 m, co było jej najlepszym rezultatem w sezonie.

Rywale daleko w tyle, Lewandowski dał show przed metą. "Jakbym wygrał mistrzostwo świata" Wspaniały bieg i... czytaj dalej » Format drużynowych rozgrywek wystartował w 2009 roku. Od tamtego czasu rządziły tylko drużyny Rosji i Niemiec.



Przyszedł czas na mistrzostwa w Bydgoszczy i zwycięstwo Polski.



Po piątku gospodarze, głównie dzięki trzeciemu miejscu oszczepnika Marcina Krukowskiego i czwartej w rzucie dyskiem Daria Zabawskiej, byli na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej (w DME przyznaje się 12 punktów za 1. miejsce, 11. - za drugie itd.).



W sobotę przyszły pierwsze zwycięstwa - wygrali m.in. faworyci w swoich konkurencjach kulomiot Michał Haratyk, młociarz Wojciech Nowicki i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m.

Dziesięć zwycięstw

Ostatniego dnia był wysyp triumfów - najlepsi byli Adam Kszczot (bieg na 800 m) i Sofia Ennaoui (1500 m).

Oglądaj Wideo: Eurosport Sofia Ennaoui wygrała bieg na 1500 m na drużynowych ME

Nie pozostawili złudzeń także Piotr Lisek (skok o tyczce), Piotr Małachowski (rzut dyskiem) i na koniec żeńska sztafeta (4x400 m).

Oglądaj Wideo: Eurosport Piotr Lisek najlepszy na drużynowych mistrzostw Europy

Najlepszy czas w Europie

Panie w składzie Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetić prowadziły od startu do mety. Wygrały z dużą przewagą, a ich czas 3:24.81 jest najlepszym w tym sezonie na europejskiej bieżni.



Po tym zwycięstwie, przed rozegraniem ostatniej konkurencji, Polacy byli już pewni złotego medalu. Drugich Niemców wyprzedzali o 19,5 pkt.

W Bydgoszczy byli najlepsi w 10 konkurencjach i zdobyli 345 punktów. Wygrali bezdyskusyjnie. Nad Niemcami uzbierali ostatecznie 27,5 pkt przewagi. Brąz dla Francji (316,5).

Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Bydgoszcz 2019 - klasyfikacja generalna:

1. Polska 345

2. Niemcy 317,50

3. Francja 316,50

4. Włochy 316

5. Wielka Brytania 302,50

6. Hiszpania 294,50

7. Ukraina 225

...

8. Czechy 219,50

9. Szwecja 210,50

10. Grecja 197

11. Finlandia 190

12. Szwajcaria 175

Drużynowy mistrz Europy - zasady punktacji:

Zawodnicy z 12 krajów zbierają punkty dla swoich reprezentacji. Punkty są liczone łącznie i na tej podstawie zostaje wyłoniony drużynowy mistrz Europy.



W danej konkurencji jest do zdobycia 12 pkt za 1. miejsce, 11 pkt za 2. miejsce aż do 1 pkt za 12. miejsce.



W przypadku miejsc ex aequo w danej konkurencji zawodnicy otrzymują niepełne punkty (po 11,5 pkt za oba 1. miejsca, po 10,5 pkt za oba 2. miejsca aż do po 1,5 pkt za oba 11. miejsca).

Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Bydgoszcz 2019 - wyniki:

KOBIETY

200 m

1. Mujinga Kambundji (Szwajcaria) 22,72

2. Jodie Williams (W. Brytania) 22,89

3. Jessica-Bianca Wessolly (Niemcy) 23,15

...

6. Anna Kiełbasińska (Polska) 23,36



100 m ppł

1. Luminosa Bogliolo (Włochy) 12,87

2. Cindy Roleder (Niemcy) 12,87

3. Karolina Kołeczek (Polska) 12,88



1500 m

1. Sofia Ennaoui (Polska) 4.08,37

2. Ceterina Granz (Niemcy) 4.08,52

3. Kristina Maki (Czechy) 4.09,12



5000 m

1. Hanna Klein (Niemcy) 15.39,00

2. Maitane Melero (Hiszpania) 15.44,55

3. Sarah Inglis (W. Brytania) 15.45,23

...

9. Paulina Kaczyńska (Polska) 16.40,04



w dal

1. Malaika Mihambo (Niemcy) 7,11

2. Abigail Irozuru (W. Brytania) 6,75

3. Eloyse Lesueur-Aymonin (Francja) 6,72

...

11. Magdalena Żebrowska (Polska) 6,15



skok wzwyż

1. Julija Łewczenko (Ukraina) 1,97

2. Erika Kinsey (Szwecja) 1,94

3. Alessia Trost (Włochy) 1,94

...

5. Kamila Lićwinko (Polska) 1,90



młot

1. Alexandra Tavernier (Francja) 72,81

2. Joanna Fiodorow (Polska) 72,13

3. Iryna Kłymeć (Ukraina) 71,67



kula

1. Christina Schwanitz (Niemcy) 18,93

2. Fanny Roos (Szwecja) 18,54

3. Sophie Mckinna (W. Brytania) 17,94

4. Paulina Guba (Polska) 17,77



4x400 m

1. Polska 3.24,81

2. Wielka Brytania 3.27,12

3. Włochy 3.27,32



MĘŻCZYŹNI

200 m

1. Richard Kilty (W. Brytania) 20,66

2. Eseosa Desalu (Włochy) 20,69

3. Mouhamadou Fall (Francja) 20,70

...

12. Przemysław Słowikowski odpadł w eliminacjach



800 m

1. Adam Kszczot (Polska) 1.46,97

2. Jamie Webb (W. Brytania) 1.47,25

3. Alvaro de Arriba (Hiszpania) 1.47,48



110 m ppł

1. Orlando Ortega (Hiszpania) 13,38

2. Pascal Martinot-Lagarde (Francja) 13,46

3. Gregor Traber (Niemcy) 13,54

4. Damian Czykier (Polska) 13,70



3000 m

1. Adel Mechaal (Hiszpania) 8.02,51

2. Kalle Berglund (Szwecja) 8.02,79

3. Jame West (Wielka Brytania) 8.02,97

...

10. Patryk Kozłowski 8.24,05



3000 m z przeszkodami

1. Fernando Carro (Hiszpania) 8.27,26

2. Topi Raitanen (Finlandia) 8.27,68

3. Krystian Zalewski (Polska) 8.29,12



tyczka

1. Piotr Lisek (Polska) 5,81

2. Melker Svard Jacobsson (Szwecja) 5,71

3. Renaud Lavillenie (Francja) 5,71



trójskok

1. Ben Williams (W. Brytania) 17,14

2. Simo Lipsanen (Finlandia) 16,76

3. Benjamin Compaore (Francja) 16,67

...

5. Adrian Świderski (Polska) 16,27



dysk

1. Piotr Małachowski (Polska) 63,02

2. Martin Wierig (Niemcy) 61,84

3. Daniel Stahl (Szwecja) 61,38



4x400 m

1. Włochy 3.02,04

2. Francja 3.02,08

3. Polska 3.02,56