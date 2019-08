Pomylili biegacza z kulomiotem, zostali zdyskwalifikowani. "To absolutnie niedopuszczalne"

Piotr Małachowski zaskoczył wszystkich, w ostatnim rzucie zapewniają sobie zwycięstwo podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. Wcześniej Polak zajmował trzecie miejsce.

Oto, co powiedział Piotr Małachowski po swoim występie na drużynowych ME w Bydgoszczy.

Polskie biegaczki po zwycięstwie w sztafecie na drużynowych ME

Trzecie miejsce męskiej sztafety na zakończenie drużynowych ME

Złota polska drużyna. Historyczny sukces w Bydgoszczy Polacy... czytaj dalej » Sztafeta 4x400 metrów mężczyzn to tradycyjnie finałowa konkurencja podczas zawodów lekkoatletycznych na wysokim poziomie. Krótko przed nią okazało się, że nie wystąpią w niej Brytyjczycy.

I tak to by nic nie zmieniło

W zgłoszonym czteroosobowym składzie znalazł się bowiem Youcef Zatat, a więc 25-letni kulomiot, który do Polski nawet nie przyjechał. Zabrakło za to sprintera Rabaha Yousifa. To właśnie 32-latek miał być czwartym w brytyjskiej drużynie i był w Bydgoszczy.

- To absolutnie niedopuszczalne, zwłaszcza dla zawodników - powiedział dyrektor brytyjskiego związku lekkoatletycznego Neil Black.

Wielka Brytania ostatnie wywalczyła 302,5 punktu. Bieg sztafetowy wygrali Włosi, którzy zakończyli zmagania z dorobkiem 316 punktów i czwartą pozycją.

Zwycięzcy każdej konkurencji otrzymywali 12 punktów, a ci, którzy zajęli drugą lokatę dostawali 11. To oznacza, że nawet w przypadku wygranej brytyjskiej ekipy, zapewne nie przesunęłaby się ona w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

- To był błąd techniczny w momencie deklarowania nazwisk uczestników. Sprawdzamy, co się stało. Zawodnicy zachowali się absolutnie niesamowicie. Poinformowaliśmy ich, a oni przyjęli to ze stoickim spokojem – dodał Black.

Kolejna taka wpadka

Brytyjczycy w zeszłym roku wywalczyli mistrzostwo Europy, a podczas mistrzostw świata w 2017 roku cieszyli się z brązowych medali. W Polsce byli faworytami.

Co ciekawe, to nie pierwsza dyskwalifikacja tej sztafety podczas ważnej imprezy. Do najbardziej przykrej doszło w 2016 roku podczas igrzysk olimpijskich w Rio.

Wtedy to drużyna została wykluczona po półfinale, który zresztą wygrała. Po biegu okazało się, że startujący jaki trzeci Matthew Hudson-Smith popełnił błąd w strefie zmian. Zespół miał realne szanse na medal.