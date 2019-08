"Wrzawa dodała mi kopa". Justyna Święty-Ersetic poleciała, nie pobiegła

W ostatnich tygodniach Michał Haratyk spisuje się znakomicie. Jego wynik 22,32 m w pchnięciu kulką to nie tylko rekord Polski, ale również najlepszy wynik w Europie w tym roku. Na światowych listach od mistrza Europy z Berlina lepsi są tylko Amerykanin Ryan Crouser (22,74) i Brazylijczyk Darlan Romani (22,61). Co pokaże Haratyk podczas drużynowych mistrzostw Europy? Transmisje w Eurosporcie 1.

Tyczkarz Piotr Lisek będzie jednym z liderów reprezentacji Polski podczas lekkoatletycznych drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy (9-11 sierpnia). - Córeczka Lila daje kopniaka - mamie i mi - powiedział zawodnik, który w tym sezonie dwukrotnie poprawiał rekord kraju.

Zobacz, co powiedział Patryk Dobek, który wygrał kwalifikacje do biegu na 400 m przez płotki podczas drużynowych mistrzostw Europy.

Zobacz, co powiedziała Daria Zabawska po konkursie rzutu dyskiem, w którym zajęła czwarte miejsce.

Ewa Swoboda zajęła 2. miejsce w swoim biegu kwalifikacyjnym na 100 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy, dzięki czemu awansowała do finału. Zobacz ten bieg.

- Cieszę się, że wpadły punkty dla Polski, ale mogłem spisać się lepiej. Ciężki trening doprowadził jednak do pewnych błędów technicznych i trochę mi zabrakło do drugiego miejsca - powiedział Marcin Krukowski, który zajął trzecią lokatę w konkursie rzutu oszczepem w drużynowych mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic po awansie do finału biegu na 400 m podczas drużynowych mistrzostw Europy.

Dobra pozycja wyjściowa do ataku. Polacy na podium po pierwszym dniu Polscy... czytaj dalej » Polka wygrała swoją serię wynikiem 52,32 s. Kontrolowała bieg od początku do końca. Widać było po niej, że ma jeszcze duże rezerwy. Biegła bez większego wysiłku, a i tak przecięła linię mety z przygniatającą przewagą.



Druga Włoszka Maria Benedicta Chigbolu straciła do niej niecałą sekundę (53,23).



- Nie dałam z siebie wszystkiego, ale chciałam wygrać. Jesteśmy u siebie, chcę pokazać się z jak najlepszej strony - przyznała na gorąco Święty-Ersetic.

Dzięki kibicom

Mistrzyni Europy z Berlina podziękowała kibicom, którzy dopingiem ponieśli ją do zwycięstwa.

- Jak mnie tutaj przedstawiali, to była wrzawa. Dodało mi to kopa, że za wszelką cenę chciałam wygrać - wytłumaczyła.

Drugi bieg eliminacyjny wygrała Szwajcarka Lea Sprunger. Jej czas to 52,57, ćwierć sekundy gorszy od Polki.



Finał w sobotę, Ersetić pobiegnie jeszcze w sztafecie. Zawody potrwają do niedzieli.



Drużynowe mistrzostwa Europy w Bydgoszczy - klasyfikacja po pierwszym dniu:

1. Niemcy - 24 punkty

2. Polska - 19

3. Finlandia - 16

4. Czechy - 15

5. Francja - 14

6. Włochy - 14

7. Grecja - 12

8. Hiszpania - 11

9. Ukraina - 10

10. Szwecja - 8

11. Szwajcaria - 7

12. Wielka Brytania - 6

Zasady punktacji:

Zawodnicy z 12 krajów zbierają punkty dla swoich reprezentacji. Punkty są liczone łącznie i na tej podstawie zostaje wyłoniony drużynowy mistrz Europy.

W danej konkurencji jest do zdobycia 12 pkt za 1. miejsce, 11 pkt za 2. miejsce aż do 1 pkt za 12. miejsce.

W przypadku miejsc ex aequo w danej konkurencji zawodnicy otrzymują niepełne punkty (po 11,5 pkt za oba 1. miejsca, po 10,5 pkt za oba 2. miejsca aż do po 1,5 pkt za oba 11. miejsca).

Reprezentacje z miejsc 8. do 12. spadają do I ligi.