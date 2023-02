Usiadła po przedostatnim okrążeniu, a i tak pobiła rekord. "Surrealistyczne"

20-latka to jedna z bardziej utalentowanych zawodniczek w biegach średnich swojego pokolenia. Jest młodzieżową mistrzynią świata na 800 metrów oraz Afryki na 1500 metrów. Dość powiedzieć, że podczas zawodów we francuskim miasteczku na dystansie trzykilometrowym... debiutowała.

I być może stąd dosyć juniorski błąd, który przypadł jej w udziale. Welteji zdecydowanie prowadziła podczas sobotniego mityngu, mając wyraźną przewagę nad resztą stawki. Gdy przebiegła wirtualną linię metry na przedostatnim okrążeniu, spokojnie usiadła na bocznym torze, będąc przekonaną, że swoje zadanie tego dnia już wykonała.

Z błędu wyprowadzili ją znajdujący się na trybunach kibice, organizatorzy, od których otrzymała ostrzeżenie, a także przede wszystkim inne biegaczki. Te pomogły Etiopce powrócić do rywalizacji.

I tu fakt najbardziej zaskakujący - lekkoatletka nie tylko na ostatnich 400 metrach zachowała zaliczkę względem przeciwniczek, ale też pobiła rekord mityngu oraz rekord roku na tym dystansie.

8:33.44 - żadna z pań w 2023 nie pobiegła szybciej na 300 metrów. A Welteji dokonała tego z przypadkową i raczej niespotykaną przerwą na regenerację.



La vidéo du jour : scène surréaliste au 3000 mètres du Meeting de l'Eure hier ! Diribe Welteji () s’arrête un tour trop tôt… puis repart quelques secondes après.



PS : Elle remportera la course en signant la meilleure performance mondiale de l’année pic.twitter.com/skYi9n11L4 — RUN’IX (@RUN_IX) February 5, 2023