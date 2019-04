Podejrzani osiemnastolatkowie. "Niesamowite"

Mistrzostwa rozegrano w sobotę, w duńskiej miejscowości Aarhus. Wszystkie oczy zwrócone były na Jakoba Ingebrigstena. To genialny 18-latek, specjalista od średnich dystansów na bieżni, mistrz i wicemistrz Europy halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce (na 1500 m przegrał z Marcinem Lewandowskim) sprzed miesiąca. Norweg postanowił spróbować swoich sił w przełajach i zajął 12. miejsce.



Nieoczekiwanie już po starcie bohaterami zawodów stali się dwaj etiopscy biegacze. Głównie za sprawą Miguela Villasenora z Hiszpańskiej Federacji Lekkoatletycznej. To on uwiecznił sylwetki biegnących zawodników z Afryki. Na zdjęciu nie wyglądają na swoje 18 lat, bo tyle - jeśli wierzyć danym ze strony światowej federacji królowej sportu - ponoć mają. Według IAAF Ayele urodził się 19 grudnia 2000 roku, a Yetwale dziewięć dni wcześniej.

"Niesamowite. Oni mają po 18 lat. Obydwaj urodzeni w grudniu 2000" - nie dowierza Villasenora.



¡Vaya tela! Foto de la prueba sub20 de #Aarhus2019. Los etíopes Getnet Yetwale y Dinkalem Ayele tienen 18 años, ambos nacieron en diciembre de 2000... pic.twitter.com/0fMXsRZCad — Miguel Villaseñor (@MigVillasenor) 1 kwietnia 2019





To 16-latka, naprawdę? Mistrzowie lipnych metryk Nieznana Etiopka... czytaj dalej » Sprawę podchwyciły hiszpańskie media, które piszą o "cudownym eliksirze młodości".



Sobotni start Ayele zakończył na 11., a Yetwale na 21. miejscu. Mistrzem świata został Milkesa Mengesha, również z Etiopii.

Zresztą pierwsze jedenaście pozycji zajęli biegacze z Afryki.

Odmłodzona Etiopka

Doniesienia o rzekomo "przekręconych licznikach" u afrykańskich lekkoatletów pojawiają się regularnie. W zeszłym roku głośno było o sprawie Girmawit Gebrzihair.

Zdobyła brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata w lekkoatletyce. Oficjalnie to 16-latka, w rzeczywistości wygląda na zdecydowanie starszą.