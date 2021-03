Mistrz olimpijski zdyskwalifikowany za doping. Nie wystąpi w Tokio, Polakom ubywa rywal

Z tego powodu Nazarow nie mógł też w sezonie 2019 wystartować w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze. Wszystkie wyniki uzyskane przez niego w okresie od 29 sierpnia 2011 do 29 sierpnia 2013 zostały anulowane.

Innym sukcesem wicemistrzostwo świata

Fajdek goni za olimpijskim złotem. "Chciałbym odetchnąć i mieć to z głowy" Paweł Fajdek... czytaj dalej » Nazarow został zawieszony po ponownym przebadaniu próbki pobranej w trakcie mistrzostw świata w południowokoreańskim Daegu. Okazało się, że w jego moczu znaleziono niedozwolony steryd anaboliczny – turinabol.



Reprezentant Tadżykistanu to mistrz olimpijski sprzed pięciu lat z Rio de Janeiro. Jego złoto było dużą niespodzianką, ponieważ murowanym faworytem do końcowego sukcesu był Paweł Fajdek. Polak niestety odpadł w eliminacjach. Brąz w tamtych zawodach wywalczył za to Wojciech Nowicki.

Innym sukcesem Nazarowa jest wicemistrzostwo świata wywalczone w Pekinie (2015). W Daegu zajął odległe dziesiąte miejsce.

Dyskwalifikacja 39-letniego zawodnika będzie obowiązywać do 24 sierpnia 2021 roku. Igrzyska mają się zakończyć dwa dni wcześniej.