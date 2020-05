Pierwsze starty już w czerwcu. Plan powrotu dla lekkoatletów

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Rekordzista świata prosi o pomoc dla sportowców. "Potrzebują wsparcia, aby mieć jedzenie" Pandemia COVID-19... czytaj dalej » Dwa dni później zaplanowano rywalizację w Gateshead, a 23 sierpnia w Sztokholmie. 2 września lekkoatleci mają się spotkać w Lozannie, 4 września w Brukseli, 6 września w Paryżu, 17 września w Neapolu, 19 września w Szanghaju, 4 października w Eugene, 9 października w Dausze, a 17 października w niesprecyzowanym jeszcze miejscu w Chinach.

Nie będzie tradycyjnych finałowych zawodów, które tym razem miały się odbyć w Zurychu. Nie udało się także znaleźć miejsca w kalendarzu dla odwołanych mityngów w Londynie i Rabacie.

Możliwe kolejne zmiany

Zgodnie z wcześniejszymi planami ma się odbyć 11 czerwca mityng w Oslo, ale przewidziano dla niego pokazową formułę.

Organizatorzy zastrzegli, że pandemia może wpłynąć na nowy kalendarz.