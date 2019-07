Świetny występ Lewandowskiego w Londynie. Do rekordu życiowego zabrakło 0,02 s

Reprezentantka Czech Barbora Vesela miała nieprzyjemne zderzenie z płotkiem podczas półfinałowego biegu na 400 m mistrzostw Europy do lat 20 w szwedzkim Boras.

Pia Skrzyszowska ze srebrem mistrzostw Europy do lat 20

W swoje 32. urodziny Marcin Lewandowski wygrał bieg na milę podczas zawodów Diamentowej Ligi w Oslo. Rezultat 3:52.34 to najlepszy w tym sezonie wynik na świecie oraz rekord Polski. Zobacz najważniejsze wydarzenia z rywalizacji w Oslo.

Bolt grzmi na jamajskich sprinterów. "To zawstydzające dla naszego kraju" Mistrzostwa... czytaj dalej » - Jestem bardzo szczęśliwy z tego rezultatu. Nadal szukam mojej najlepszej dyspozycji, więc ten występ w Londynie jest dobrym znakiem. Ten bieg pokazuje, że praca robiona na treningach przynosi efekty – stwierdził po biegu Lewandowski.

Przyznał także, że uwielbia londyński stadion i zawsze czeka na starty w Anglii.

Wyborna forma Polaka

Lewandowski, który drugi sezon przestawia się na bieganie dystansu 1500 m, pokazał, że jest w rewelacyjnej formie szybkościowej. W tym roku poprawił już rekord Polski w biegu na milę, a w sobotę na Stadionie Olimpijskim finiszował w bardzo mocnej stawce na trzecim miejscu z wynikiem gorszym od rekordu życiowego o zaledwie 0,02 s. - 1.43,74. Ten rezultat daje popularnemu Lewemu przepustkę na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio na tym dystansie.

Drugi z Polaków w stawce - Adam Kszczot był siódmy czasem 1.44,61 (rekord sezonu).

Najlepszy w Londynie był Kenijczyk Ferguson Cheruiyot Rotich - 1.43,14. Chwilę po starcie kontuzji doznał Nijel Amos z Botswany, który tydzień temu w Monako uzyskał rewelacyjny czas - 1.41,89.

Źródło: Getty Images Emocjonujący finisz sobotniego biegu w Londynie

Mistrzyni Europy z Berlina w biegu na 400 Justyna Święty-Ersetic zajęła na tym dystansie piąte miejsce czasem 51,58. Wygrała Jamajka Shericka Jackson - 50,69.

Minimum na mistrzostwa świata w Dausze i igrzyska olimpijskie w Tokio na dystansie 1500 m wypełniła Sofia Ennaoui. Polka uzyskała czas 4.04,06, ale pozwoliło to na zajęcie dopiero 12. miejsca. Klasą dla siebie była Brytyjka Laura Muir, która uzyskała 3.58,25.

Najlepszy wynik na świecie w tym sezonie uzyskała zwyciężczyni biegu na 100 ppł Jamajka Danielle Williams - 12,32. Najszybszy wśród sprinterów rywalizujących na 100 m okazał się reprezentant RPA Akani Simbine - 9,93. W rzucie oszczepem triumfowała Białorusinka Tacciana Chaładowicz - 66,10, w skoku o tyczce Rosjanka Anżelika Sidorowa - 4,75, a w trójskoku mężczyzn Pedro Pablo Pichardo z Portugalii - 17,53.

W biegu na 400 m ppł, który tym razem nie był zaliczany do klasyfikacji generalnej cyklu, świetnie zaprezentował się Norweg Karsten Warholm. Jego rezultat 47,12 jest rekordem Europy i najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Rewelacyjny 23-latek przyznał, że do mistrzostw świata jest jeszcze bardzo daleko, a takie osiągnięcia wymagają od niego wiele poświęceń i ciężkiej pracy.

Anita Włodarczyk już po operacji. "Sport sportem, ale zdrowie jest najważniejsze" Najlepsza... czytaj dalej » Jamajki wygrały rywalizację w biegu rozstawnym na dystansie 4x100 m. Uzyskały 42,29. Polki startujące w składzie Kamila Ciba, Katarzyna Sokólska, Martyna Kotwiła i Ewa Swoboda finiszowały szóste - 43,44.

Czas na dyskoboli i Swobodę

W niedzielę drugi dzień zmagań i kolejne starty Polaków. Dyskiem rzucać będą dwukrotny wicemistrz olimpijski Piotr Małachowski i brązowy medalista mistrzostw świata Robert Urbanek. Obaj od tego sezonu trenują pod okiem swojego niedawnego rywala Estończyka Gerda Kantera. Małachowski już rzuca daleko na zawodach, a jego kolega z kadry póki co popisuje się dobrymi osiągnięciami głównie na treningach, ale zdaniem wielu ekspertów wystrzał jego formy jest tylko kwestią czasu.

Mistrzyni Europy do lat 23 na 100 m Swoboda będzie miała okazję sprawdzić się teraz z najszybszymi kobietami na świecie. Jak się wygrywa z takimi rywalkami już wie, bo udowodniła to w hali. Polka podkreśla, że skoro jest forma, to trzeba startować, ale nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie występu w mistrzostwach świata w Dausze, które odbędą się na przełomie września i października.

Na dłuższych dystansach zaprezentują się Renata Pliś (5000 m) i Aneta Lemiesz (800 m). Druga z nich raczej poprowadzi bieg jako tzw. zając. W Londynie pobiegnie też polska męska sztafeta 4x100 m.