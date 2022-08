Rekord za rekordem. Polska płotkarka błysnęła w Chorzowie

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

O prawdziwym pechu może mówić Michał Rozmys po półfinale olimpijskiego biegu na 1500 m. Na początku rywalizacji stracił but po nadepnięciu przez jednego z rywali. Mimo to sędziowie zdecydowali o dopuszczeniu Polaka do finału.

Maria Andrejczyk w trzecim rzucie zaliczyła odległość 61.03 m. Był to najsłabszy rzut Marii do tej pory. Polka walczy o medal olimpijski w rzucie oszczepem kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk miała do przekazania kibicom Maria Andrejczyk.

Skrzyszowska wygrała bieg eliminacyjny, poprawiając rekord życiowy czasem 12,58. Reprezentantka Polski w finale pobiegła jeszcze szybciej - 12,51 i ponownie poprawiła rekord Polski do lat 23. Na mecie była czwarta.

Źródło: PAP/EPA Pia Skrzyszowska poprawiła rekord życiowy

Skrzyszowska w formie

- To dla mnie dobre miejsce, byłam tuż za czołówką - powiedziała Skrzyszowska w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Mariuszem Czykierem. - Cieszę się z wyniku, poprawiłam rekord życiowy. Biorąc pod uwagę to, jak czułam się na rozgrzewce, to nie mam zastrzeżeń do mojego występu. Błędy pewnie były, ale i tak jestem zadowolona. W deszczu i chłodnej temperaturze biega się super. Mam nadzieję, że w Polsce będzie więcej takich startów.

Tylko Irena Szewińska była szybsza. Doskonały wynik Natalii Kaczmarek Natalia Kaczmarek... czytaj dalej » - Mam dużo rezerw. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Medal na mistrzostwach Europy jest możliwy, ale nie narzucam sobie presji - dodała.

Triumfatorka mityngu Camacho Quinn pobiła rekord mityngu w biegu eliminacyjnym - 12,51 i dokonała tego ponownie w biegu finałowym, uzyskując czas 12,34.

Druga była do niedawna rekordzistka świata Amerykanka Kendra Harrison - 12,37, natomiast jej rodaczka Tia Jones zajęła trzecie miejsce - 12,49.

W eliminacjach odpadły Klaudia Wojtunik - 13,27, Marika Majewska - 13,34, siedmioboistka Adrianna Sułek - 13,43 i Karolina Kołeczek - 13,94.

Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie i miejsca Polaków:

Kobiety:

100 m

1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamajka) 10,66 - najlepszy w tym roku wynik na świecie

2. Aleia Hobbs (USA) 10,94

3. Marie-Josee Ta Lou (Wybrzeże Kości Słoniowej) 11,00

200 m

1. Shericka Jackson (Jamajka) 21,84

2. Shaunae Miller-Uibo (Bahamy) 22,35

3. Jenna Prandini (USA) 22,39

...

9. Nikola Horowska (Polska) 23,44

400 m

1. Femke Bol (Holandia) 49,75

2. Natalia Kaczmarek (Polska) 49,86

3. Candice McLeod (Jamajka) 50,22

...

5. Anna Kiełbasińska (Polska) 50,57

9. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 52,10

800 m

1. Ajee Wilson (USA) 1.58,28

2. Sage Hurta (USA) 1.58,40

3. Anita Horwat (Słowenia) 1.58,96

...

7. Adrianna Czapla (Polska) 1.59,86

1500 m

1. Diribe Welteji (Etiopia) 3.56,91

2. Gudaf Tsegay (Etipia) 3.58,18

3. Hirut Meshesha (Etiopia) 4.00,93

...

5. Sofia Ennauoi (Polska) 4.01,39

10. Eliza Megger (Polska) 4.03,04

3000 m

1. Sifan Hassan (Holandia) 8.39,27

2. Ejgayehu Taye (Etiopia) 8.40.14

3. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) 8.40,96

...

17. Beata Topka (Polska) 8.57,20

100 m ppł

1. Jasmine Camacho-Quinn (Portoryko) 12,34

2. Kendra Harrison (USA) 12,37

3. Tia Jones (USA) 12,49

4. Pia Skrzyszowska (Polska) 21,51

...

13. Klaudia Wojtunik (Polska) 13,27

14. Marika Majewska (Polska) 13,34

15. Adrianna Sułek (Polska) 13,43

17. Karolina Kołeczek (Polska) 13,94

wzwyż

1. Safina Sadullayeva (Uzbekistan) 1,92

2. Jarosława Mahiczih (Ukraina) 1,92

3. Kateryna Tabasznyk (Ukraina) 1,88

kula

1. Chase Ealey (USA) 20,38

2. Jessica Schilder (Holandia) 19,84

3. Sarah Mitton (Kanada) 19,44

młot

1. Brooke Andersen (USA) 75,76

2. Jenee Kassanavoid (USA) 74,89

3. Malwina Kopron (Polska) 70,37

oszczep

1. Haruka Kitaguchi (Japonia) 65,10

2. Barbora Spotakova (Czechy) 62,29

3. Liveta Jasiunaite (Litwa) 61,79

Mężczyźni:

100 m

1. Trayvon Bromell (USA) 9,95

2. Marvin Bracy (USA) 10,00

3. Ackeem Blake (Jamajka) 10,00

400 m

1. Michael Norman (USA) 44,11

2. Kirani James (Grenada) 44,55

3. Bryce Deadmon (USA) 44,68

...

9. Kajetan Duszyński (Polska) 46,08

800 m

1. Emmanuel Kipkurui Korir (Kenia) 1.45,72

2. Ferguson Cheruiyot (Kenia) 1.45,76

3. Tony van Diepen (Holandia) 1.45,80

...

5. Patryk Dobek (Polska) 1.46,31

400 m ppł

1. Alison dos Santos (Brazylia) 47,80

2. Khallifah Rosser (USA) 48,30

3. Wilfried Happio (Francja) 48,47

...

8. Sebastian Urbaniak (Polska) 49,85

tyczka

1. Armand Duplantis (Szwecja) 6,10

2. Sondre Guttormsen (Norwegia) 5,73

3. Ernest John Obiena (Filipiny) 5,73

4. Piotr Lisek (Polska) 5,63

trójskok

1. Andy Diaz Hernandez (Kuba) 17,53

2. Pedro Pichardo (Portugalia) 17,29

3. Yaming Zhu (Chiny) 17,25

w dal

1. Miltiadis Tentoglou (Grencja) 8,13

2. Steffin McCarter (USA) 8,09

3. Maykel Masso (Kuba) 8,09

...

7. Piotr Tarkowski (Polska) 7,59

oszczep

1. Jakub Vadlejch (Czechy) 86,68

2. Julian Weber (Niemcy) 84,94

3. Curtis Thompson (USA) 82,39

...

7. Marcin Krukowski (Polska) 73,91

kula

1. Joe Kovacs (USA) 21,79

2. Tom Walsh (Nowa Zelandia) 21,70

3. Josh Awotunde (USA) 21,35

...

5. Michał Haratyk (Polska) 20,53

7. Konrad Bukowiecki (Polska) 19,76

8. Jakub Szyszkowski (Polska) 19,17

młot

1. Paweł Fajdek (Polska) 81,27

2. Wojciech Nowicki (Polska) 79,19

3. Quentin Bigot (Francja) 78,83