Fajdek z rekordem Diamentowej Ligi. "Dodatkowe procenty były od Kamy"

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

O prawdziwym pechu może mówić Michał Rozmys po półfinale olimpijskiego biegu na 1500 m. Na początku rywalizacji stracił but po nadepnięciu przez jednego z rywali. Mimo to sędziowie zdecydowali o dopuszczeniu Polaka do finału.

Maria Andrejczyk w trzecim rzucie zaliczyła odległość 61.03 m. Był to najsłabszy rzut Marii do tej pory. Polka walczy o medal olimpijski w rzucie oszczepem kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk miała do przekazania kibicom Maria Andrejczyk.

Fajdek w drugiej próbie uzyskał swój najlepszy wynik. Poprzednim rekordzistą Diamentowej Ligi był Wojciech Nowicki (81,25 w czerwcu w Paryżu). On tym razem był drugi. Fajdek jednocześnie odniósł ósme zwycięstwo w Memoriale Kamili Skolimowskiej, który w tym roku pierwszy raz zaliczany jest do prestiżowego cyklu Diamond League.

Fajdek czuł moc od kibiców

Ciąg dalszy wielkiej rywalizacji. Polscy młociarze najlepsi w Diamentowej Lidze W męskim rzucie... czytaj dalej » - To jest niesamowita sprawa - triumfował Fajdek, w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Mariuszem Czykierem. - Pierwsza Diamentowa Liga w Polsce, bardzo chciałem wygrać i udało się. Do tego rekord imprezy, choć nie stadionu, który jest o wiele lepszy. Wszystko się udało. Dałem z siebie 110 procent. Wydaje mi się, że te dodatkowe procenty jednak od Kamy (Skolimowskiej - od red.), bo nic nie wskazywało, że mogę dzisiaj rzucić 81 metrów. Jednak się udało i naprawdę jestem szczęśliwy - wyznał pięciokrotny mistrz świata.

W sobotę młociarzom przeszkadzała kapryśna pogoda. Przed zawodami spadł ulewny deszcz, który przeszkadzał także w tracie zawodów. Fajdek nie narzekał jednak na aurę.

- W moim przypadku pogoda nie ma żadnego znaczenia. Trenowałem całe życie w różnych warunkach, więc nie jest dla mnie straszne, że trochę pada. Przy dwudziestu stopniach deszcz w ogóle nie przeszkadza - zapewnił.

Fajdek był zbudowany gorącym przyjęciem polskich kibiców w Chorzowie.

- Startować przy takiej publiczności to sama radość - ocenił. - W momencie, kiedy przychodzą polscy kibice, na swoim stadionie, to czuć tę moc i energię. Pomimo złej pogody udało się kilka tysięcy ludzi tutaj ściągnąć. Chwała im za to, że wybrali taki sposób spędzania soboty - zauważył.

Źródło: Getty Images Paweł Fajdek błysnął forma w Chorzowie

Rzut młotem w Diamentowej Lidze

Jedna z największych sensacji igrzysk w Tokio. Rok temu Dawid Tomala zdobył złoty medal Lepszego poranka... czytaj dalej » Rzut młotem nie jest na stałe w programie Diamentowej Ligi. Czy takie zawody, jak w Chorzowie, pomogą w zmianie sytuacji?

- Mamy nadzieję, że tak. Jeżeli teraz ktoś powie, że rzut młotem jest niebezpieczny, nie jest widowiskowy, czy że np. niszczymy płytę boiska, to nie będą to już słuszne argumenty. W tym roku startowaliśmy na trzech wielkich stadionach: w Oslo, Paryżu i teraz w Chorzowie. Dodatkowo możemy rywalizować jeszcze w kilku miejscach, gdzie odbywały się w przeszłości przynajmniej mistrzostwa Europy. Więc ja nie widzę przeszkód - ocenił Fajdek.

Polski mistrz rzutu młotem opowiedział też, jak przebiegają przygotowania do mistrzostw Europy (odbędą się w dniach 11-21 sierpnia w Monachium).

- Na razie jest nieźle. Tym bardziej biorąc pod uwagę, jak wyglądały ostatnie dwa tygodnie po powrocie z mistrzostw świata. Ciężko było się zregenerować i wrócić do polskiego czasu. Przyszło przeziębienie, jakieś osłabienie organizmu, trudno było wyjść na trening. Udało się ich niewiele przeprowadzić, może z pięć. Teraz mamy jeszcze 10 dni na to, aby wypocząć. Potem zrobimy ze dwa, trzy rozruchy, podbijemy to maksymalnie jak się da i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na mistrzostwa będziemy jechać samochodem, bo co chwilę giną nam bagaże i wolę nie ryzykować - zakończył Fajdek.

Nowicki zadowolony

Podobnie jak w niedawnych mistrzostwach świata w Eugene drugie miejsce w konkursie rzutu młotem zajął Nowicki, który w czwartej próbie osiągnął 79,19 m. Po zawodach był zadowolony ze swojego występu i przebiegu całej imprezy.

- Kibice stanęli na wysokości zadania, jak co roku na Stadionie Śląskim - zaznaczył. - Bardzo się cieszę, że jest ten mityng, tym razem w połączeniu z Diamentowa Ligą. Oby ta prestiżowa impreza zawitała na stałe do naszego kraju. Troszeczkę dziś deszcz przeszkodził w rywalizacji, ale na szczęście nie lało mocniej i dało się rzucać. W sumie wyniki osiągnęliśmy nienajgorsze - Paweł ponad 81 metrów, a mi się udało 79. Uważam, że nie jest źle - zauważył.

Nowicki wspomniał też Kamilę Skolimowską.

- Bardzo się cieszę, ze możemy w taki sposób upamiętniać w naszym kraju tę wielką młociarkę. Rzucała super i miała wspaniałe osiągnięcia. Ten memoriał jest takim fajnym ukoronowaniem jej kariery, a jeszcze teraz w ramach Diamentowej Ligi. Dobrze, żeby to było już na stałe - przekonywał Nowicki.