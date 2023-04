Twarde stanowisko polskiej gwiazdy co do obecności Rosjan i Białorusinów na sportowych arenach

Rosjanie i Białorusini dopuszczeni do rywalizacji. Świat...

MKOl zdecydował, świat sportu zareagował, ale nie mówi jednym głosem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że Rosjanie i Białorusini mogą wrócić do międzynarodowej rywalizacji pod neutralną flagą i pod warunkiem, że odetną się od polityki władz. Ale z Ukrainy już słychać: to hańba. Polska chce walczyć o zmianę decyzji MKOl.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przywróceniu do startów sportowców z Rosji i Białorusi, którzy rywalizują w dyscyplinach indywidualnych. Muszą spełnić jednak kilka warunków. MKOl jest już w ogniu krytyki. Nie tylko w Ukrainie. "Haniebną" tę decyzję nazwał m.in. premier Mateusz Morawiecki, zareagował Polski Komitet Olimpijski.

Odwołali imprezę, bo mieli tam być Rosjanie. "Nie możemy w tym brać udziału" Nasilający się... czytaj dalej » Włodarczyk, która w poniedziałek w Rzymie towarzyszyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie i polskiej delegacji w ceremonii przekazania Ognia Pokoju, jednego z symboli Igrzysk Europejskich, które latem odbędą się w Krakowie i Małopolsce, została zapytana o decyzję MKOl ws. udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach.

- Jest to bardzo bolesne, bo w ogóle nie powinniśmy się nad takimi sprawami zastanawiać. To powinna być odgórna informacja, że sportowcy z obu tych krajów nie powinni startować - powiedziała dziennikarzom na lotnisku.

Włodarczyk: Nie wyobrażam sobie

Włodarczyk podkreśliła, że choć wojna jej stricte nie dotyka, to ten temat jest dla niej trudny.

- Nie wyobrażam sobie, że zawodniczka z Ukrainy miałaby wystartować w jednym konkursie z zawodniczką z Rosji, bo to jest nie tylko stres, emocje, ale dochodzą do tego też kwestie psychiczne i to jest coś strasznego, coś okropnego - dodała.

Ukraińcy przekonani do bojkotu. Nie będą rywalizować z Rosjanami i Białorusinami Ukraińscy... czytaj dalej » - Nadal będę podtrzymywała decyzję, że oni powinni zostać wykluczeni - oznajmiła Włodarczyk. - Na pewno nie jest to łatwe, bo w to tutaj też wchodzi polityka, a zawsze mówiliśmy, że sport powinien być oddzielony od polityki, a widzimy, że tutaj tak nie jest. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach ta decyzja się zmieni i Rosjanie i Białorusini nie zostaną dopuszczeni - zaznaczyła.

Zalecenia od MKOl

W ubiegłym tygodniu MKOl wydał zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców.

To m.in. występy pod neutralną flagą, ponadto chodzi wyłącznie o starty indywidualne i tylko tych zawodników, którzy w żaden sposób nie popierają wojny w Ukrainie oraz nie mają związków z armią czy klubami wojskowymi.

Postanowienia MKOl nie dotyczą igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - odrębna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.