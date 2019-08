Auto mistrza zderzyło się z autobusem. "Dziękuję Bogu za dar życia"

Po medal z elektroniczną pigułką w żołądku. Testy olimpijskiego gadżetu już na mistrzostwach świata Sportowa... czytaj dalej » 30-letni Kenijczyk przewieziony został do szpitala w pobliskiej Keroce. - Lekarze poinformowali, że nie ma żadnych złamań ani poważnych obrażeń - oznajmił szef miejscowej policji Walter Abondo.

Rudisha: dziękuję za modlitwy

Poszkodowany za ocalenie podziękował Bogu. Kibiców uspokoił za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Czuję się dobrze. Dziękuję za wasze modlitwy" - napisał.



Biegaczem Rudisha jest wybitnym, na 800 m dwa razy sięgnął i po mistrzostwo olimpijskie, i świata. W sezonie 2012 pokonał ten dystans w rekordowe w historii 1.40,91.



Nie rywalizuje od maja roku 2017. Powód - kontuzje kolan i pleców. Treningi, na razie lekkie, już rozpoczął. Od Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych dostał "dziką kartę" na ruszające 28 września w Katarze mistrzostwach świata, ale jego menedżer oznajmił w ubiegłym tygodniu, że start jest wykluczony.

Celem jest obrona tytułu na igrzyskach w Tokio.