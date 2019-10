Pogubiły się z przekazaniem pałeczki. Pobiegły w drugą stronę

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Pasjonującą walkę o złoty medal stoczyły drużyny Jamajki, Wielkiej Brytanii i USA. Wygrały te pierwsze, napędzane mocą podwójnie już ozłoconej w Dausze Shelly-Ann Fraser-Pryce (na 100 i 200 metrów).

Zawróciły

Gdzieś tam w tle inną walkę, nie mniej emocjonującą, stoczyły reprezentantki Chin.

Na ostatnim łuku Lingwei Kong i Manqi Ge nie przekazały w porę pałeczki. Zorientowały się, że uczyniły to poza strefą zmian, wyznaczoną żółtymi liniami. Sprinterki z Azji nie zamierzały dobiec do mety i czekać na werdykt sędziów, toteż same wzięły sprawy w swoje ręce. I się zaczęło.



China women's 4x100m relay team providing a classic example of baton exchange you don't see everyday. @dpos_smith@realpaulreid@vincentwice@JulianCresserpic.twitter.com/FooPZcCWo9 — Noel Francis (@nanthonyfrancis) October 5, 2019





Najpierw nerwowo wróciły do wspomnianej strefy. Pobiegły dalej? Tak, ale nie do mety, bo Chinki za chwilę cofnęły się o kolejne kilkanaście metrów. Wyraźnie uznały, że pałeczka powinna zostać przekazana wcześniej.

W końcu to zrobiły. Wydawało się, że Ge popędzi we właściwym kierunku, ale znów doszło do jakiegoś nieporozumienia jej z koleżanką. Ge zawróciła, po czym ponaglana przez gestykulującą Kong wreszcie ruszyła.

Źródło: PAP/EPA Yongli Wei i Lingwei Kong, czyli druga zmiana u Chinek. Tutaj komplikacji nie było

Złamały trzy przepisy

Być może reprezentantki Chin uznały, że lepiej z gorszym czasem dobiec do mety, niż przebiec dystans szybciej, ale zostać ukaranym dyskwalifikacją za dokonanie zmiany w złym miejscu.

Źródło: Getty Images Manqi Ge pocieszana przez koleżankę

Wszystkie te wysiłki okazały się bezużyteczne. Kilka minut po zakończeniu rywalizacji sztafet jury mistrzostw świata zdyskwalifikowało chińską sztafetę za złamanie trzech punktów. Po pierwsze, pałeczkę przekazano poza przewidzianym obszarem. Po drugie, zawrócono, czego w biegu robić nie wolno. Po trzecie, na koniec dokonano zmiany przed wyznaczoną strefą.



Wytrwałość nie zawsze popłaca. Ge, ostatnia z chińskiej członkini sztafety, przybiegła na metę 24 sekund za zawodniczką triumfującej Jamajki.