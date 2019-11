"Rak w niczym nie przeszkadza". Mama trójki dzieci celuje w piąte igrzyska

Koniec kariery zamiast igrzysk? Brytyjczyk stracił wzrok po uderzeniu piłką Sam Ward marzył o... czytaj dalej » Latem czterokrotna olimpijka przeszła całkowitą masektomię i postanowiła nie ukrywać choroby. Wrzucała zdjęcia na portalach społecznościowych. Pokazywała i opisywała to, z czym przyszło jej się zmierzyć, nie tracąc przy tym optymizmu. Cały czas trenowała - na tyle, na ile pozwalał jej organizm i samopoczucie.



"Nie piję, nie palę, ale za to codziennie ćwiczę. Rak nie ma tu żadnego znaczenia i w niczym mi nie przeszkadza" - napisała na Instagramie.

Lowe: chcę dzielić się swoją historią

Lowe nie poddaje się, jej celem jest udział w piątych igrzyskach w karierze. Chciałaby na przełomie lipca i sierpnia wystąpić w Tokio.



- Długa droga przede mną. Wiem o tym, ale cieszę się z każdego małego kroku. Za każdym razem, kiedy jechałam na igrzyska, celem był medal. Tym razem patrzę na to całkowicie inaczej. Marzę o tym, by znaleźć się znowu w reprezentacji i by móc opowiedzieć swoją historię. Może dzięki temu ktoś pójdzie na badania i uniknie najgorszego. Jak pokazują statystyki, jedna na osiem kobiet będzie musiała się zmierzyć z tym schorzeniem, a im wcześniej zostanie zdiagnozowana, tym większe ma szansę na dalsze życie - zaznaczyła Lowe.



W tej chwili przechodzi jeszcze chemioterapię. - Wyobrażałam to sobie całkowicie inaczej. Po każdej sesji w szpitalu czuję się jak po najgorszym i najcięższym treningu w życiu, a przecież tylko leżałam. To trudne doświadczenie, ale chcę o tym mówić, chcę dzielić się swoją historią - dodała.





Wyczuła guza rok wcześniej

Lowe wyczuła guza w piersi już rok wcześniej. Poszła do lekarza, który zapewnił ją, że to nie rak. Dopiero po 12 miesiącach okazało się, że się pomylił.



- I to było w tym straszne. Gdy wyczułam guzka, byłam pewna, że to rak. Płakałam, potwornie się bałam. Lekarz mnie uspokoił, dostałam kopa do dalszego życia, po czym się okazało, że będę musiała się jednak zmierzyć z chorobą. Trudno było mi się z tym pogodzić, ale co miałam zrobić? Musiałam podjąć rękawicę - wspomina.

Lowe ma w dorobku trzy medale mistrzostw świata. W 2010 roku sięgnęła po brąz w hali w Dausze, a dwa lata później, też pod dachem, wywalczyła złoto w Stambule. Na otwartym stadionie zdobyła srebro w Helsinkach (2005).

Jej największym sukcesem jest olimpijski brąz, po który skoczyła w 2008 roku w Pekinie.



