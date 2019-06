Semenya wygrywa na nowym dystansie i apeluje: lepiej skupcie się na dopingowiczach

"Na 97 procent wiem, że mnie nie lubicie, ale na 100 procent mnie to nie obchodzi" - w ten sposób Caster Semenya skomentowała na Twitterze nowe regulacje IAAF w sprawie dopuszczalnego poziomu testosteronu u zawodniczek. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych ustaliło, że kobiety o wyjątkowo wysokim poziomie testosteronu będą musiały albo poddać się terapii obniżającej poziom hormonu, albo rywalizować razem z mężczyznami. Zmiany mają obowiązywać od listopada. Mająca umięśnioną sylwetkę oraz niski tembr głosu zawodniczka z RPA dostała wsparcie ze swojego kraju. "Te przepisy przypominają czasy apartheidu" - napisała w oświadczeniu rządząca partia RPA – Afrykański Kongres Narodowy. Nowe regulacje obejmą tylko o biegaczki występujące na dystansach od 400 do 1600 metrów (czyli 1 mili). Ich autorzy argumentują, że właśnie przy wysiłku potrzebnym na takich dystansach, poziom testosteronu najbardziej istotnie wpływa na możliwości organizmu. Materiał programu "24 Godziny".

Caster Semenya została dopisana do listy uczestników Diamentowej Ligi, która rozpocznie się w piątek 3 maja w Dausze. Biegaczka z hiperandrogenizmem przegrała w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu apelację i chcąc dalej startować musi medycznie obniżyć poziom swojego testosteronu. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero za kilka dni.

Bez niespodzianki w Dausze. Caster Semenya zdeklasowała rywalki w biegu na 800 metrów podczas pierwszych zawodów Diamentowej Ligi. Może to być jej ostatni występ, gdyż biegaczka nie zgadza się z nowymi przepisami IAAF, które nakazują zawodniczkom z podwyższonym testosteronem jego farmakologiczne obniżenie. Te regulacje wejdą w życie 8 maja.

5:38.19 - to czas uzyskany przez zawodniczkę z Republiki Południowej Afryki w Montreuil pod Paryżem. Na mecie wyprzedziła nieznacznie Etiopki Hawi Feysę i Adanech Anbesę. Ich czasy to odpowiednio: 5:38.60 oraz 5:39.90. Sąd zawiesił decyzję. Caster Semenya nie musi obniżać poziomu testosteronu Caster Semenya... czytaj dalej »

Nowy dystans to nie problem

Dla Semenyi był to pierwszy start od 3 maja. Wówczas zdeklasowała rywalki podczas mityngu Diamentowej Ligi w katarskiej Dausze. Przy okazji powiedziała też, że nie będzie przyjmować żadnych leków na obniżenie poziomu testosteronu.

Złożyła odwołanie do szwajcarskiego sądu najwyższego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) wprowadziło bowiem przepisy nakazujące zawodniczkom zbijanie za pomocą leków podwyższonego poziomu testosteronu (hiperandrogenizm) pod groźbą zakazu startu na dystansach od 400 metrów do jednej mili (1609 m). Obostrzenia nie obowiązują w sprintach oraz biegach średnio- i długodystansowych, w tym na 2000 metrów.

Złożone odwołanie oznacza, że Semenya może startować we wszystkich zawodach pod egidą IAAF, na dowolnych dystansach, do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku w tej sprawie.

- Jestem utalentowanym sportowcem, nie martwię się. Nawet jeśli będę musiała wycofać się ze startów na 800 metrów, to i tak wygrałam już wszystko, co chciałam. Mogę biegać, gdzie tylko chcę. Może to być 100, 200 metrów, skok w dal, siedmiobój - powiedziała na antenie BBC Sport po wtorkowym biegu mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w biegu na 800 metrów oraz trzykrotna mistrzyni świata na tym dystansie.

Źródło: EPA/JULIEN DE ROSA Semenya wyprzedziła Etiopki

Musi czekać

28-latka znalazła się kadrze RPA na mistrzostwa świata, ale jej występ w Dausze zależy od wyniku odwołania. - Nie jestem idiotką, dlaczego miałabym brać leki? Jestem czystym sportowcem, nie oszustem. Skupcie się na dopingowiczach, a nie na nas - zaapelowała, wypowiadając się w imieniu kobiet o podwyższonym poziomie testosteronu.

Rezultat postępowania odwoławczego Semenya pozna 25 czerwca. Mistrzostwa świata odbędą się od 28 września do 6 października. 30 czerwca Afrykanka pobiegnie na 3000 metrów w mityngu Diamentowej Ligi w kalifornijskim Stanford.