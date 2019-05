Semenya odgraża się: nie zatrzymacie mnie

W maju ubiegłego roku federacja lekkoatletyczna RPA, w imieniu Semenyi, zaskarżyła do CAS mające wejść w życie w listopadzie 2018 przepisy Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) nakazujące zawodniczkom farmakologiczne zbijanie podwyższonego poziomu testosteronu pod groźbą zakazu startu na dystansach od 400 m do jednej mili.

Zaraz po ogłoszeniu decyzji Semenya skomentowała ją na Twitterze. "Czasami najlepszą reakcją jest brak reakcji" - napisała 28-letnia zawodniczka, ale wkrótce swoje stanowisko rozwinęła w oświadczeniu rozesłanym do mediów.

"Zdaję sobie sprawę z tego, że przepisy IAAF zawsze traktowały mnie specjalnie. Od dekady IAAF próbowało mnie przystopować, ale to tylko mnie wzmocniło. Decyzja CAS mnie nie zatrzyma" - zapewniła Semenya, która na igrzyskach w Rio de Janeiro w biegu na 800 m pokonała między innymi Joannę Jóźwik.

Czwartą na mecie Polkę wyprzedziły w sumie trzy zawodniczki z podwyższonym poziomem testosteronu. W 2016 roku nie musiały sztucznie go zbijać. Teraz Semenya, a wraz z nią pozostałe medalistki z Rio Francine Niyonsaba i Margaret Wambui, będą musiały zadbać o odpowiedni poziom testosteronu.

"Jeszcze raz się podniosę i w dalszym ciągu będę inspirować młode dziewczyny i zawodniczki z Republiki Południowej Afryki i z całego świata" - zapowiedziała 28-letnia Semenya.

Podzielone środowisko

Decyzja CAS podzieliła środowisko lekkoatletyczne. Z odrzucenia apelacji Semenyi ucieszył się na przykład Sebastian Chmara, były wieloboista, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- Wreszcie będzie sprawiedliwie. Od zawsze podkreślałem, że taka sytuacja, jak była to tej pory, jest nie do zaakceptowania. Mogę mówić w swoim imieniu, ale gdy obserwowało się rywalizację na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w biegu na 800 m, to naszą Joannę Jóźwik w walce o medale pokonały trzy zawodniczki - Semenya, Francine Niyonsaba i Margaret Wambui, czyli wszystkie z podwyższonym poziomem testosteronu. To było istotne wypaczenie rywalizacji - przypomniał.