Semenya ma dość, porównuje się do Jezusa. "Też zostałam ukrzyżowana"

Semenya: byłam traktowana jak królik doświadczalny Mocno, dobitnie,... czytaj dalej » 28-letnia Semenya ostatnio zwyciężyła w mityngu Diamentowej Ligi w Stanford. Swój koronny dystans pokonała w 1.55,70. Drugą na mecie Amerykankę Ajee Wilson wyprzedziła o 2,66 s.



Reprezentantka RPA przez jakiś czas nie była zapraszana na mityngi pod egidą IAAF ze względu na wyrok Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), zgodnie z którym powinna farmakologicznie obniżać poziom testosteronu. Dwukrotna mistrzyni olimpijska odwołała się od tej decyzji do sądu powszechnego i na razie jest górą. Organ orzekł bowiem, że do czasu podjęcia ostatecznej decyzji IAAF ma wstrzymać się ze stosowaniem nowych przepisów.

"Zniszczona" psychicznie i fizycznie

Semenya po wygranej w Stanach Zjednoczonych wyznała w BBC, że cała sprawa "zniszczyła" ją psychicznie i fizycznie. I że czuje się już zmęczona.



- Myślę, że jestem na tym świecie z jakiegoś powodu, że jestem żywym świadectwem. Powiedziałabym, że w pewnym sensie nawet zbawicielem - wyjaśniła biegaczka.

I dodała: - Jeśli czytasz Biblię, zrozumiesz, co chcę powiedzieć. Swoje życie porównałabym do życia Jezusa. Też zostałam ukrzyżowana. Wyzywano mnie z imienia i nazwiska za to, co zrobiłam.



Bolesna wywrotka i przy okazji rekord. "To był epicki finisz" To musiało być... czytaj dalej » Zawodniczka z RPA oświadczyła, że z powodu prawnego sporu z IAAF może nie wystartować w rozpoczynających się we wrześniu mistrzostwach świata w Dosze.



- Moim celem jest obrona tytułu. Jeśli nie będę mogła tego zrobić, nie pojadę. Nie zamierzam startować na 1500 m, dlatego najwyżej wezmę urlop i wrócę w przyszłym roku - skwitowała.

Czeka na ostateczną decyzję

Spór dotyczy zmiany w przepisach, które nakazują farmakologiczne obniżenie poziomu testosteronu u zawodniczek z zaburzeniami rozwoju płci (DSD), startujących na dystansach od 400 m do jednej mili (1609 m). Według badań biegaczki nimi dotknięte mają wyższy poziom hormonu niż wynosi średnia dla kobiet, co skutkuje większą masą mięśniową i wyższym poziomem hemoglobiny.



Na razie nie wiadomo, kiedy zapadnie ostateczna decyzja sądu najwyższego w Szwajcarii.