Semenya przeszła gehennę. "To jak dźganie się nożem każdego dnia"

Semenya opowiedziała o wszystkim na potrzeby programu HBO Real Sports. Jej wypowiedzi cytuje agencja Reutera.

- Pewnie myśleli, że mam penisa. Odpowiedziałam im: w porządku. Jestem kobietą, nie obchodzi mnie to. Jeśli chcecie sprawdzić, pokażę moją pochwę. W porządku? - wspomniała swoją reakcję, gdy jako 18-latka usłyszała, że musi przejść testy weryfikacyjne płci, by rywalizować profesjonalnie na bieżni.

Miało to miejsce w 2009 roku, gdy po raz pierwszy w karierze została mistrzynią świata w biegu na 800 m.

Panika po lekach

Był to dopiero początek trudnej drogi, którą musiała przejść Semenya. Badania płci podobno wykazały, że zawodniczka nie miała macicy ani jajników, ale posiadała wewnętrzne jądra, męskie narządy płciowe produkujące testosteron. Poziom tego hormonu był u niej trzykrotnie wyższy niż u przeciętnej kobiety. Stwierdzono, że cierpi na tzw. hiperandrogenizm, charakteryzujący się większym poziomem testosteronu wpływającego na masę i siłę mięśni oraz wydolność organizmu.

W 2011 roku władze światowej lekkoatletyki orzekły, że wszystkie zawodniczki z hiperandrogenizmem muszą medycznie obniżyć poziom wspomnianego hormonu. Semenya wspomina jednak, że wskazane leki miały dla niej bardzo uciążliwe skutki uboczne.

- Czułam się po nich chora, przybrałam na wadze, miałam ataki paniki. Nie widziałam, czy nie doznam kiedyś zawału serca. To jak dźganie się nożem każdego dnia. Nie miałam jednak wyboru - przyznała.

- Mam 18 lat, chcę biegać, chcę dostać się na igrzyska olimpijskie, to dla mnie jedyna opcja - wyjaśniła swój ówczesny tok myślenia.

Źródło: Getty Images Semenya została mistrzynią olimpijską w 2012 roku w Londynie i w 2016 w Rio de Janeiro

Przegrana apelacja

Semenya próbowała walczyć o swoje, ale okazała się bezradna. W 2020 roku przegrała apelację do szwajcarskiego Trybunału Federalnego o uchylenie orzeczenia Sądu Arbitrażowego, zgodnie z którym zawodniczki z wysokim poziomem naturalnego testosteronu muszą przyjmować leki obniżającego go. Dotyczy on rywalizacji na dystansach od 400 metrów do mili, aby zapewnić uczciwą konkurencję.

Z tego powodu odpuściła start na koronnym dystansie na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Reprezentantka Republiki Południowej Afryki ostatni wielki sukces odniosła w 2017 roku, zdobywając trzecie w karierze złoto mistrzostw świata na 800 m.