Sąd zawiesił decyzję. Caster Semenya nie musi obniżać poziomu testosteronu

Caster Semenya została dopisana do listy uczestników Diamentowej Ligi, która rozpocznie się w piątek 3 maja w Dausze. Biegaczka z hiperandrogenizmem przegrała w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu apelację i chcąc dalej startować musi medycznie obniżyć poziom swojego testosteronu. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero za kilka dni.

Bez niespodzianki w Dausze. Caster Semenya zdeklasowała rywalki w biegu na 800 metrów podczas pierwszych zawodów Diamentowej Ligi. Może to być jej ostatni występ, gdyż biegaczka nie zgadza się z nowymi przepisami IAAF, które nakazują zawodniczkom z podwyższonym testosteronem jego farmakologiczne obniżenie. Te regulacje wejdą w życie 8 maja.

Semenya zapowiedziała, że nie przestanie walczyć o to, by móc startować w zawodach bez żadnych ograniczeń. Jej sprawa trafiła do szwajcarskiego Sądu Najwyższego po tym, jak Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie w ubiegłym miesiącu podtrzymał w mocy decyzję IAAF.

Semenya się nie poddaje. Złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego Caster Semenya... czytaj dalej » Międzynarodowe lekkoatletyczne władze chciały uregulować status zawodniczek z podwyższonym poziomem testosteronu ze względu na protesty innych biegaczek. Twierdziły, że w rywalizacji z reprezentantką RPA nie mają szans.

Semenya to m.in. mistrzyni olimpijska na 800 metrów.

Walka o prawa człowieka

IAAF podjęła decyzję, że sportsmenki z naturalnie wysokim poziomem tego hormonu musiałyby go farmakologicznie obniżać. Chodziło o biegi na dystansach od 400 do 1500 metrów.

- Mam nadzieję, że po rozpatrzeniu apelacji będę mogła dalej biegać bez przeszkód. Jestem wdzięczna szwajcarskim sędziom za to orzeczenie - powiedziała Semenya cytowana przez serwis BBC Sport.

Podczas składania swojej apelacji 28-letnia zawodniczka wskazywała, że zamierza bronić "podstawowych praw człowieka".

- Sąd przystał na tymczasową ochronę Caster Semenyi - powiedziała doktor Dorothee Schramm, reprezentująca biegaczkę w sądzie. - To ważna sprawa, która będzie miała fundamentalne znacznie dla obrony prawa człowieka wśród sportsmenek - dodała.

IAAF ma czas na złożenie odwołania do 25 czerwca.