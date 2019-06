Semenyi odmówiono startu w mityngu Diamentowej Ligi. "Jest bardzo sfrustrowana"

Semenya wygrywa na nowym dystansie i apeluje: lepiej skupcie się na dopingowiczach - Nie jestem... czytaj dalej » Zawody zaplanowano na niedzielę 16 czerwca. W programie jest bieg na dystansie 800 m, specjalność 28-letniej Semenyi, w której zdobyła i dwa złota igrzysk olimpijskich, i trzy mistrzostw świata.

Semenya stara się dowiedzieć, jakie były powody tej decyzji

"O tym, że odmówiono jej startu, dowiedziała się 11 czerwca. Stara się teraz dowiedzieć, jakie były powody tej decyzji. Jednocześnie wzywa IAAF, by podległe jej instytucje stosowały się do rozporządzeń Sądu Najwyższego" - poinformowano w tym samym komunikacie.



Zamieszanie trwa zatem w najlepsze.



Na początku maja Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił apelację Semenyi ws. przepisów regulujących zasady rywalizacji biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. W myśl nowych przepisów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (IAAF) te, które chcą startować w biegach od 400 do 1500 m, będą musiały farmakologicznie go obniżać.

Źródło: Newspix Caster Semenya nie pobiegnie w Rabacie



Reprezentantka RPA, której ta sprawa dotyczy, od razu zapowiedziała, że nie zastosuje się do tych nakazów. Walczyła o swoje na drodze prawnej.

Ostatniego dnia maja szwajcarski Sąd Najwyższy zawiesił decyzję IAAF, co oznacza, że - do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku w tej sprawie, który zapaść ma 25 czerwca - Semenya może startować na dowolnych dystansach we wszystkich zawodach pod egidą federacji.

Zawody Diamentowej Ligi do nich nie należą, lekkoatletów zaprasza organizator, czyli krajowy związek. Ten marokański sprawy na razie nie komentuje.