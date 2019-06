Semenya: byłam traktowana jak królik doświadczalny

Bez niespodzianki w Dausze. Caster Semenya zdeklasowała rywalki w biegu na 800 metrów podczas pierwszych zawodów Diamentowej Ligi. Może to być jej ostatni występ, gdyż biegaczka nie zgadza się z nowymi przepisami IAAF, które nakazują zawodniczkom z podwyższonym testosteronem jego farmakologiczne obniżenie. Te regulacje wejdą w życie 8 maja.

Semenya wygrywa na nowym dystansie i apeluje: lepiej skupcie się na dopingowiczach - Nie jestem... czytaj dalej » 28-latka rodem z Polokwane zdominowała rywalizację na dystansie 800 m, ma w tej specjalności dwa olimpijskie złota i trzy mistrzostwa świata.

Problem w tym, że cierpi na hiperandrogenizm, czyli nadmiar męskich hormonów. By ten poziom obniżyć, IAAF nakazał jej hormonalną kurację. Semenya, chcąc startować, musiała się jej poddać. Efekt? Wyniki na bieżni nie były już oszałamiające, a bywały i przeciętne.

O swoje walczyła na drodze prawnej. Ogromne zamieszanie trwa do dziś.

"Nie można do tego dopuścić"

- Po lekach nieustannie źle się czułam, a teraz IAAF znowu chce mi je narzucić, nie wiedząc, jakie będą miały konsekwencje dla mojego zdrowia. Nie pozwolę na wykorzystywanie mnie i mojego ciała. A obawiam się, że inne biegaczki też zostaną zmuszone do kuracji, by testować na nich efektywność leków. Nie można do tego dopuścić - mówi reprezentantka RPA na łamach bbc.com.

W kwietniu Francine Niyonsaba z Burundi, największa rywalka Semenyi, wyznała publicznie, że też ma podwyższony poziom testosteronu. Wiadomo, że podobnych przypadków jest więcej, nazwiska zawodniczek nie są jednak ujawniane.

Wyrok ma zapaść 25 czerwca

Na początku maja Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił apelację Semenyi ws. przepisów regulujących zasady rywalizacji biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. W myśl nowych przepisów IAAF te, które chcą startować w biegach od 400 do 1500 m, muszą go farmakologicznie obniżać.

Ostatniego dnia maja szwajcarski Sąd Najwyższy zawiesił decyzję IAAF, co oznacza, że - do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku w tej sprawie, który zapaść ma 25 czerwca - Semenya może startować na dowolnych dystansach we wszystkich zawodach pod egidą federacji.

Niedawno, choć bardzo chciała, nie wybrała się do Rabatu na mityng Diamentowej Ligi. Jej udziałowi sprzeciwił się prezydent marokańskiej federacji lekkoatletycznej. Imprezy tego elitarnego cyklu nie są organizowane przez IAAF.