Semenya musi zbijać poziom testosteronu. Apelację biegaczki odrzucono

Semenya musi dostosować się do przepisów

"Na 97 procent wiem, że mnie nie lubicie, ale na 100 procent mnie to nie obchodzi" - w ten sposób Caster Semenya skomentowała na Twitterze nowe regulacje IAAF w sprawie dopuszczalnego poziomu testosteronu u zawodniczek. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych ustaliło, że kobiety o wyjątkowo wysokim poziomie testosteronu będą musiały albo poddać się terapii obniżającej poziom hormonu, albo rywalizować razem z mężczyznami. Zmiany mają obowiązywać od listopada. Mająca umięśnioną sylwetkę oraz niski tembr głosu zawodniczka z RPA dostała wsparcie ze swojego kraju. "Te przepisy przypominają czasy apartheidu" - napisała w oświadczeniu rządząca partia RPA – Afrykański Kongres Narodowy. Nowe regulacje obejmą tylko o biegaczki występujące na dystansach od 400 do 1600 metrów (czyli 1 mili). Ich autorzy argumentują, że właśnie przy wysiłku potrzebnym na takich dystansach, poziom testosteronu najbardziej istotnie wpływa na możliwości organizmu. Materiał programu "24 Godziny".

Zaraz po ogłoszeniu decyzji Semenya skomentowała ją na Twitterze. "Czasami najlepszą reakcją jest brak reakcji" - napisała 28-letnia zawodniczka.



Awantura o testosteron. Caster Semenya udowadnia, że jest kobietą W sukienkach jej... czytaj dalej » W maju ubiegłego roku federacja lekkoatletyczna RPA, w imieniu Semenyi, zaskarżyła do CAS mające wejść w życie w listopadzie 2018 przepisy Międzynarodowego Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) nakazujące zawodniczkom farmakologiczne zbijanie podwyższonego poziomu testosteronu pod groźbą zakazu startu na dystansach od 400 m do jednej mili.

Wyznaczona granica

Semenya to mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w biegu na 800 m oraz trzykrotna mistrzyni świata na tym dystansie. Mająca umięśnioną sylwetkę oraz niski tembr głosu zawodniczka zgodnie z nowymi regulacjami będzie zmuszona do sztucznego obniżania poziomu testosteronu.

Zgodnie z nimi, IAAF będzie dopuszczał do startów w najważniejszych zawodach biegaczki utrzymujące wcześniej przez co najmniej sześć miesięcy testosteron maksymalnie na poziomie 5 nanomoli na litr krwi.

Według badań, na które w rozprawie przed CAS powoływali się przedstawiciele światowej federacji, naturalny poziom testosteronu u kobiet utrzymuje się w przedziale 0,12-1,79 nmol.

Źródło: Getty Images Olimpijskie podium biegu na 800 m w Rio - (od lewej) Francine Niyonsaba (srebro), Caster Semenya (złoto), Margaret Wambui (brąz)



W nowych przepisach IAAF pojawia się kobieca klasyfikacja - zawodniczki z zaburzeniami rozwoju płci (DSD). Zdaniem badaczy biegaczki nimi dotknięte miały wyższy poziom testosteronu niż wynosi średnia dla kobiet, co skutkowało większą masą mięśniową i wyższym poziomem hemoglobiny.

Ich dominacji nie zaobserwowano w sprintach oraz biegach na 5000 i 10000 m. Na tych dystansach żadne obostrzenia nie będą obowiązywać.

Nie tylko Semenya

Niedawno do podwyższonego poziomu w organizmie przyznała się reprezentantka Burundi - Francine Niyonsaba, jedna z największych Semenyi, obecna mistrzyni świata na 800 metrów. Podobnie jak zawodniczka z RPA, ona także uważa, że zmuszanie niektórych kobiet-sportowców do farmakologicznego obniżania naturalnego poziomu testosteronu jest dyskryminacją.



- Mam hiperandrogenizm. Taka się urodziłam i taka jestem. Jestem stworzona przez Boga, jeżeli ktoś ma więcej pytań na ten temat, niech się zwróci do Stwórcy. Kocham siebie, jestem i będę Francine, nie zmienię się - zapowiedziała lekkoatletka

Pierwsza sprawa przegrana

IAAF regulować tę kwestię próbowało już wcześniej, ale w 2015 roku przegrało przed CAS sprawę skierowaną przez biegaczkę z Indii Dutee Chand, której zabroniono startów właśnie z powodu wysokiego poziomu testosteronu.