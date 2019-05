Były trener kenijskich lekkoatletów zawieszony. Oferował pomoc w uniknięciu kontroli dopingowych

17.05 | Przed głosowaniem czułem się, jak przed startem w najważniejszych zawodach - mówił Witold Bańka po tym, jak został prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. Obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest to najważniejsza sportowa organizacja. Bańka kiedyś był sprinterem, teraz jest ministrem sportu, a w nowym fotelu zasiądzie 1 stycznia 2020 roku.

14.05 | We wtorek w Montrealu przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) wybrali Witolda Bańkę na prezydenta tej organizacji. Oficjalnie zostanie zatwierdzony w listopadzie, a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku.

Złapane na dopingu. Najpierw mistrzyni, teraz srebrna medalistka Wicemistrzyni... czytaj dalej » 41-letni Rotich podczas igrzysk w Rio de Janeiro padł ofiarą dziennikarskiej prowokacji przedstawicieli brytyjskiej gazety "Sunday Times". Ci, udając sportowców, nagrali film, gdy oferował im pomoc w uniknięciu kontroli w zamian za gratyfikację finansową.



Po opublikowaniu tego materiału trener i działacz stracił akredytację i został odesłany do Kenii.

"Celowo łamał zasady etyczne"

Film ten był głównym dowodem w sprawie, a śledztwo trwało trzy lata. Komisja etyczna IAAF zaznaczyła, że nie było dowodu na to, by Rotich rzeczywiście przekazał wskazówki lub przejął pieniądze, ale "przejawiał zachowania korupcyjne i celowo łamał podstawowe zasady etyczne IAAF".



Trener i działacz bronił się, że prowadził wspomnianą rozmowę, bowiem sam sprawdzał rzekomych sportowców. Federacja lekkoatletyczna tłumaczenie to uznała za niewiarygodne.