"Robiąc to zdjęcie, nie miałam świadomości, jaka tragedia wydarzyła się tam, na górze"

Joanna Jóźwik wraca do wysokiej formy

Joanna Jóźwik we "Wstajesz i wiesz"

Joanna Jóźwik zajęła szóste miejsce w biegu na 800 m podczas mityngu w Lucernie. Polka dobiegła do mety z czasem 2:02.60. Wygrała Brytyjka Sarah McDonald.

Tak szybko nie biegała od dawna. Jóźwik wraca do formy po poważnej kontuzji Joanna Jóźwik... czytaj dalej » 28-latka wraca do rywalizacji na 800 m po ponadrocznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją biodra. W tym czasie wiele zmieniło się w jej życiu. Ma nowego trenera, inny klub i sposób przygotowań. Formę na mistrzostwa Polski wykuwała w ostatnich tygodniach w Zakopanem.

"Piorun jeden za drugim"

Stolicę polskich Tatr opuszczała w czwartek po południu, dokładnie wtedy, kiedy w górach rozpętała się śmiertelna burza. Wskutek uderzenia pioruna w okolicach kopuły szczytowej Giewontu śmierć poniosły cztery osoby (piąta po słowackiej stronie gór), a do ośmiu okolicznych szpitali trafiło blisko 140 rannych. Jak poinformował w piątek przed południem wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dziewięć osób wciąż jest poszukiwanych.

Jóźwik, wyjeżdżając z miasta zrobiła zdjęcie, które kilka godzin później opublikowała w mediach społecznościowych.

"Koniec obozu, wyjeżdżamy na Mistrzostwa Polski. Piorun jeden za drugim. Stoimy w korku. Po 20 min jestem zachwycona jak piękny widok mamy za plecami. Robiąc to zdjęcie nie miałam jeszcze świadomości jaka tragedia wydarzyła się tam, na górze..." - napisała.



Powalczy o mistrzostwa świata

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski rozegrane zostaną w Radomiu, rozpoczną się już w piątek i potrwają do niedzieli.

Jóźwik wystartuje tam z nadzieją na uzyskanie minimum na wrześniowe mistrzostwa świata w Dausze. Szansa jest, bo dobrą dyspozycję pokazała już w na początku lipca. Podczas mityngu w Lucernie uzyskała najlepszy czas od 2017 roku - 2.02,60. By wystąpić w Katarze musiałby pobiec jeszcze dwie sekundy szybciej. Z pewnością ją na to stać, bo jej rekord życiowy, ustanowiony podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, to 1.57,37.