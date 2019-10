"Kuriozalna decyzja". Polski sędzia zdziwiony medalem dla Nowickiego

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Nowicki zaskoczony medalem. "Odebranie go rywalowi byłoby krzywdzące" - W nocy... czytaj dalej » Nowicki, schodząc w środę ze stadionu, był przekonany, że jest czwartym zawodnikiem mistrzostw świata. Wynik 77,69 m dawał mu miejsce tuż za podium.



Dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki złożył protest, bo dostrzegł na powtórce, że Halasz spalił pierwszy rzut w konkursie (78,18 m), który dał mu trzecią pozycję. Protest uznano, ale przyznano dwa brązowe medale. I Węgrowi, i Polakowi.

"Czy ten rzut był ważny, czy nieważny?"

Zdaniem Rozuma lepiej takie rzeczy załatwiać od razu w trakcie konkursu, a nie po jego zakończeniu. Przepisy jednak na to pozwalają, a wszystkie ekipy protest mogą złożyć do pół godziny po zakończeniu danej konkurencji.



- Doszło tu do kuriozalnej decyzji. Nowicki dostanie medal, to znaczy, że rzut Węgra jest unieważniony, a tak nie jest. To teraz pytanie. Czy ten rzut był ważny, czy nieważny? Wynik Halasza nadal widnieje, co znaczy, że rezultat nie został unieważniony - przyznał Rozum.



Międzynarodowy sędzia nie zgadza się z argumentacją, że gdyby Węgier wiedział, iż próba jest nieważna, inaczej by rzucał.



Fajdek: nie zamieniłbym tych medali na medal olimpijski 30-letni młociarz... czytaj dalej » - Konkurs był tak wyrównany, że on cały czas rzucał jak najlepiej. Gdyby prowadził od pierwszej kolejki z dwumetrową przewagą - to tak. Wtedy rzuca się inaczej, ale ten zawodnik cały czas walczył o medal. Po trzeciej kolejce był jeszcze drugi, w czwartej stracił i dopiero jak wszyscy poza Fajdkiem wykonali swoje ostatnie próby, on wiedział, że ma pewny medal. Wcześniej nie - podkreślił Rozum.

"Ryzykował, szedł na maksa"

Innego zdania jest trenerka Pawła Fajdka Jolanta Kumor. - On, wiedząc, że ma spalony pierwszy rzut, nie ryzykowałby w kolejnych próbach. Mógł przypuszczać, że 78 metrów da mu już medal, więc podjął walkę o złoto. Ryzykował, szedł na maksa i dlatego kolejne podejścia palił - tłumaczyła.



Złoto wywalczył, po raz czwarty z rzędu, Paweł Fajdek (80,50), a srebro Francuz Quentin Bigot (78,19).



Mistrzostwa w Dausze zakończą się w niedzielę. Polacy zdobyli na razie cztery medale. Oprócz złota Fajdka i brązu Nowickiego, srebro w rzucie młotem wywalczyła Joanna Fiodorow, a brąz w skoku o tyczce Piotr Lisek.