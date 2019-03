Miała walczyć o medal, szybko odpadła. Baumgart-Witan nie pobiegnie w finale

Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału.

Święty-Ersetic uzyskała czasem 52,85 była w swoim półfinale druga. O 0,05 przegrała z Włoszką Raphaelą Boaheng Lukudo.



Przyspieszenie Ennaoui, stalowe nerwy Kardasz. Polki w finale Sofia Ennaoui... czytaj dalej » Nie ułożył się bieg o awans do finału po myśli Baumgart-Witan. Przez większą część dystansu plasowała się na czwartym, piątym miejscu i musiała liczyć na skuteczny finisz. Ale zanim do niego doszło, nadziei pozbawił ją upadek Włoszki Ayomide Folorunso. Polka musiała wyhamować, by ją ominąć i ukończyła rywalizację na czwartej pozycji z czasem 53,83. Z z trzech serii do finału awansowały dwie najlepsze.



Baumgart-Witan do piątkowego wieczoru była najszybsza w tym sezonie w Europie, jednak jej wynik (51,91) z 6 lutego o 0,01 poprawiła w półfinale Szwajcarka Lea Sprunger.



Finał tej konkurencji zaplanowano na sobotę na godz. 21.10.

Nieudane 800 metrów

W eliminacjach biegu na 800 metrów odpadli Mateusz Borkowski i Michał Rozmys. W czterech poprzednich edycjach tej imprezy Polacy triumfowali w tej konkurencji.



Do półfinałów awansowało po dwóch najszybszych z każdego z pięciu biegów oraz dwóch zawodników z najlepszymi wynikami. Najlepszy rezultat - 1.47,95 - uzyskał Bośniak Amel Tuka.



W ostatnich latach bieg na 800 m to była polska specjalność. Biało-czerwoni triumfowali w czterech poprzednich HME. W 2011, 2013 i 2017 roku zwyciężył Adam Kszczot, a w 2015 - Marcin Lewandowski, który w Szkocji będzie bronił tytułu na 1500 m. Z kolei w 2002 roku w Wiedniu po złoto sięgnął Paweł Czapiewski.

