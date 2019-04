Mistrz olimpijski z Pekinu zdyskwalifikowany na cztery lata. Zatrważająca statystyka

Dawał agentom antydopingowym na paliwo i herbatę. Aż wpadł Asbel Kiprop... czytaj dalej » U 29-letniego biegacza zabronioną erytropoetynę wykryto w 2017 roku. Dyskwalifikacja wygaśnie w lutym 2022 roku.

Kiprop złoty medal olimpijski z Pekinu otrzymał po tym jak na stosowaniu niedozwolonej substancji przyłapano pierwotnego triumfatora Rashida Ramziego z Bahrajnu. Poza tym ma w dorobku trzy tytuły mistrza świata (2011, 2013 i 2015).

Chętnie sięgają po doping

W ostatnich sześciu latach na podstawie testów wykryto doping u ok. 50 kenijskich lekkoatletów. Wieści dotyczące Kipropa to kolejny cios dla reputacji tego afrykańskiego kraju, którego reprezentanci dominują od wielu lat w biegach na średnich i długich dystansach. Kenię wielokrotnie krytykowano za niespełnianie standardów dotyczących badań antydopingowych.