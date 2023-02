Duplantis znów to zrobił. Rekord świata poprawiony

To był czwarty mityng z udziałem Duplantisa w tym roku i jego czwarte zwycięstwo. Szwedzki lekkoatleta zakończył tym samym sezon halowy. Jak niedawno poinformowano, mistrz olimpijski i świata nie wystąpi w rozpoczynających się 2 marca w Stambule halowych mistrzostwach Europy.



Duplantis zrezygnował z rywalizacji w Turcji, aby skupić się na występach na świeżym powietrzu w tym sezonie.

Źródło: Getty Images Armand Duplantis w akcji

Armand Duplantis: nie pamiętam ostatnich minut