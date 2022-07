Kosmiczny skok Duplantisa. Ma kolejny rekord świata

15.02 | Armand Duplantis poprawił podczas halowego mityngu w Glasgow rekord świata w skoku o tyczce uzyskując 6,18 m. Poprzedni najlepszy rezultat również należał do niego i był o centymetr gorszy. 6,17 Szwed skoczył tydzień temu w Toruniu.

Duplantis jest absolutnym dominatorem konkurencji. Wygrywa wszystko, co jest do wygrania, a kolejne złota okrasza rekordami świata. Tak samo było w niedzielę w Eugene.

Tomala zawiódł w Eugene. "Wiem, że to moja wina. Trzeba skupić się tylko na sporcie" Start na... czytaj dalej » Szwed w trakcie konkursu finałowego MŚ miał jedno zawahanie. Strącił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,87 m, ale szybko wprowadził korektę. Poprawił się w drugiej próbie, później skoczył 5,94 m i równe sześć metrów, co dało mu już pewny złoty medal. Skakał jak natchniony, z gigantycznym przewyższeniem.

Rekord świata w drugiej próbie

Pytanie było jedno - czy zaatakuje rekord świata. Podjął to wyzwanie i dał radę. 6,21 m, co jest najlepszym wynikiem w historii bez podziału na halę i stadion, skoczył w drugiej próbie. Jak wykazały powtórki, przeleciał ponad 14 cm nad poprzeczką, a to zwiastuje, że może ten wynik jeszcze znacząco wyśrubować.

Poprzedni rekord także należał do 22-latka urodzonego w USA. 20 marca w Belgradzie skoczył w hali 6,20.

W niedzielę srebro wywalczył w Eugene reprezentant gospodarzy Christopher Nilsen - 5,94, a brąz Filipińczyk Ernest John Obiena - także 5,94.



Polacy - Piotr Lisek i Robert Sobera - odpadli w eliminacjach.

Duplantis - poza złotym medalem olimpijskim w Tokio - zdobył złote medale w tegorocznych halowych MŚ w Belgradzie, halowych mistrzostwach Europy w Toruniu (2021) i ME w Berlinie (2018). Jest wicemistrzem świata z Dauhy (2019).