Anita Włodarczyk już po operacji. "Sport sportem, ale zdrowie jest najważniejsze"

Anita Włodarczyk w formie jest nie do pokonania

5.04 | Dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk pomoże promować chorzowski Stadion Śląski. Zmieni też barwy klubowe, przenosząc się ze stołecznej Skry do AZS AWF Katowice.

5.04 | Dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk pomoże promować chorzowski Stadion Śląski. Zmieni też barwy klubowe, przenosząc się ze stołecznej Skry do AZS AWF Katowice.

Anita Włodarczyk przed ME

Anita Włodarczyk przed ME

Zobacz rzut Anity Włodarczyk, który dał jej zwycięstwo w mityngu Paavo Nurmi Games. Był to także jej najlepszy rezultat w obecnym sezonie.

Włodarczyk długo się nie zastanawiała przed operacją. Aby ją przejść, zrezygnowała nawet ze startu w mistrzostwach świata w Dausze.

"To była nagła, ale przemyślana decyzja, szybkie działanie i już po operacji stawu kolanowego. Bo cel jest jeden - Tokio 2020. Sport sportem, ale zdrowie jest najważniejsze. Przez lata owocnej kariery sport mnie nauczył pokory, cierpliwości, ale przede wszystkim, aby nigdy się nie poddawać i walczyć. Pod profesjonalną opieką dr Roberta Śmigielskiego i dr Daniela Kopko będzie nam dane z trenerem powalczyć o kolejny cel. Trzymajcie kciuki. Ściskam was jeszcze chwilowo ze szpitala" - napisała zawodniczka na Facebooku.









Czas na rehabilitację

Włodarczyk nie wystartuje w mistrzostwach. "Celem igrzyska w Tokio" Anita Włodarczyk... czytaj dalej » Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać, że Włodarczyk jest uśmiechnięta i optymistyczna. Na kontuzjowanej lewej nodze napisała "82,98 m". To należący do niej rekord świata. Na prawej nodze widnieje napis "Tokyo 2020". Teraz przed zawodniczką długa rehabilitacja.

- W trakcie zabiegu okazało się, że nie będzie to tylko tak zwane czyszczenie stawu, ale sprawa jest trochę poważniejsza - poinformował szkoleniowiec Włodarczyk Krzysztof Kaliszewski. - Rehabilitacja potrwa około trzech miesięcy. Dobrze się stało, że wykonaliśmy zabieg teraz, a nie później. To daje nam w pewnym stopniu komfort psychiczny, bo do igrzysk jest ponad rok. Anita zdąży się wyleczyć i normalnie - od 1 listopada - wejść w ciężki trening - zdradził trener.

Jak dodał, główna część rehabilitacji potrwa około sześciu tygodni.

Włodarczyk od lat przywozi z głównych imprez złote medale. Jest dwukrotną mistrzynią olimpijską, czterokrotną mistrzynią świata i Europy.