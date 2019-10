Olimpijski medal siedem lat po igrzyskach. Anita Włodarczyk wreszcie ze złotem

Zobacz rzut Anity Włodarczyk, który dał jej zwycięstwo w mityngu Paavo Nurmi Games. Był to także jej najlepszy rezultat w obecnym sezonie.

5.04 | Dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk pomoże promować chorzowski Stadion Śląski. Zmieni też barwy klubowe, przenosząc się ze stołecznej Skry do AZS AWF Katowice.

13.08 | Anita Włodarczyk, złota medalistka mistrzostw Europy w rzucie młotem, wróciła do Rawicza, rodzinnej miejscowości, z Berlina.

Siedem lat temu, tuż po zakończeniu olimpijskich zmagań w Londynie, Włodarczyk odebrała srebro. Cztery lata później jednak, po powtórnym przebadaniu próbek, u Tatiany Łysenko wykryto doping i Rosjanka straciła m.in. wywalczony w 2012 roku złoty krążek olimpijski.

Miesiąc po ogłoszeniu decyzji PKOl zdecydował o wypłaceniu Włodarczyk dodatkowej premii pieniężnej w wysokości 40 tysięcy złotych. Dlaczego akurat takiej? Chodzi do dopłatę do pierwotnej kwoty 80 tysięcy, które lekkoatletka zainkasowała za srebrny medal, a należało się jej 120 tysięcy za złoto (taka była stawka ustalona przez PKOl przed igrzyskami).

Źródło: Getty Images Anita Włodarczyk (z lewej) tuż po konkursie w Londynie

Wyłonią najlepszego młodego sportowca Europy

Na gali obecni mają być m.in. prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Janez Kocijancić oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka. Najważniejsi goście otrzymają pamiątkowe medale 100-lecia PKOl.



Wyłoniony zostanie także laureat dziewiątej edycji Nagrody EOC im. Piotra Nurowskiego dla najlepszego młodego sportowca Europy. Nominowani są: chorwacki pływak Franko Grgić, specjalizująca się w skoku wzwyż Ukrainka Jarosława Mahuczich, estoński kolarz Madis Mihkels, węgierska szablistka Liza Pusztai oraz włoska gimnastyczka sportowa Giorgia Villa.

305 medali olimpijskich

W 100. rocznicę powstania PKOl, 12 października, jubileusz świętowano w krakowskim Hotelu Francuskim, gdzie m.in. odnowiono wówczas akt założycielski. To właśnie tam w 1919 roku powołano do życia organizację, której pierwszym celem było wysłanie reprezentacji na igrzyska w Antwerpii w 1920 roku.



Do 1924 roku działał pod nazwą Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich. Na jego czele stanął książę Stefan Lubomirski, natomiast patronatem objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Od 2010 roku organizacją kieruje Andrzej Kraśnicki.



W olimpijskich zmaganiach w latach 1924-2018 polscy sportowy łącznie wywalczyli 305 medali: 75 złotych, 90 srebrnych i 140 brązowych. Na ten dorobek składają się 283 medale w letnich igrzyskach (68-83-132) oraz 22 w zimowych (7-7-8).