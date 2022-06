Anita Włodarczyk przez złodzieja może opuścić mistrzostwa świata

Polacy na letnich igrzyskach w Tokio mają kolejne powody do radości. We wtorek złoty medal w rzucie młotem zdobyła Anita Włodarczyk. Srebro wywalczyły kajakarki - Karolina Naja i Anna Puławska w finale K2 na 500 metrów. Brązowe medale dla Polski wywalczyli: zapaśnik Tadeusz Michalik i Malwina Kopron w rzucie młotem.

Tokio. Rozmowa z Anitą Włodarczyk po powrocie lekkoatletów do Polski

Tokio. Rozmowa z Anitą Włodarczyk po powrocie lekkoatletów do...

Zobacz jak Anita Włodarczyk wspiera Aleksandrę Mirosław podczas jej rywalizacji we wspinaczce kobiet. Polka ustanowiła nowy rekord świata we wspinaczce na czas i kontynuuje zmagania w kolejnych konkurencjach. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

10.06 | Sceny jak z filmu sensacyjnego z udziałem Anity Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem w piątek na gorącym uczynku złapała złodzieja, który włamał się do jej samochodu. Bohaterską interwencję przypłaciła niestety kontuzją.

- Zobaczymy, jak bardzo poważna jest kontuzja Anity. Ona sama powiedziała, że mięsień jest naderwany. W poniedziałek ma być operacja. Do lekarzy jest pytanie, jak bardzo poważny jest to uraz - powiedział w sobotę wieczorem Majewski. Policja wdzięczna Anicie Włodarczyk. "Bezwzględna nie tylko na stadionie" Stołeczna policja... czytaj dalej »

Podkreślił, że chodzi o mięsień dwugłowy uda.

Leczenie wymaga czasu

- Raczej o mistrzostwach świata w Eugene (w lipcu) nie sądzę, abyśmy rozmawiali. Oby udało się na mistrzostwa Europy w Monachium. Ekspresowo się mięśnie nie zrastają. Biologia ma swoje prawa. Do pełnego zrośnięcia tkanki musi minąć pewien czas. To można próbować przyspieszać, ale nie ma cudów. Trzeba czekać - podkreślił wiceprezes PZLA.

Przyznał, że Anita doznała urazu w trakcie skutecznej pogoni za złodziejem. - To filmowa historia, ale tak też bywa. To się zdarzyło jeszcze przed jej wyjazdem do Suwałk na mistrzostwa Polski, podczas rozruchu - mówił Majewski.

Straciła już mistrzostwa Polski

Włodarczyk nie wystartowała podczas zakończonych w sobotę mistrzostw kraju w Suwałkach z powodu urazu odniesionego przed wyjazdem na te zawody.

Jak sama napisała na Twitterze, cudzoziemiec włamał się do jej auta. "W pojedynkę pojmałam złodzieja i oddałam w ręce policji. Niestety okupiłam to urazem mięśnia. Kontuzja zdiagnozowana. Operacja w poniedziałek. Dziękuję policji za szybką interwencję. Po karierze chyba walki w MMA, bo oberwało się sprawcy" - napisała Włodarczyk w mediach społecznościowych.

Na oficjalnym profilu Komendy Stołecznej Policji napisano w sobotę żartobliwie, że "sprawca miał szczęście, że Mistrzyni postanowiła go złapać, a nie rzucić w niego młotem". "Czynności z zatrzymanym trwają" - wskazano już poważnie. Zwrócono się też do Włodarczyk z propozycją: "dalszą karierę proponujemy w samochodówce Policja KSP. Potencjał jest".