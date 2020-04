"Bojka o dziołszce w czerwonyj czopeczce". Włodarczyk i Bańka czytają dzieciom

12.09 | 09.12 | Światowa Agencja Antydopingowa nałożyła na Rosję czteroletni zakaz udziału w największych sportowych imprezach. Chodzi między innymi o igrzyska olimpijskie i mundial. Do sprawy odniósł się Witold Bańka, który 1 stycznia obejmie stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata przełożone. "Wspieramy działania MKOl" Planowane na... czytaj dalej » Dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem i szef Światowej Agencji Antydopingowej wzięli udział w zorganizowanej przez Stadion Śląski, którego oboje są ambasadorami, akcji czytania bajek dla dzieci po śląsku.

"Tożsamość stadionu"

Okazją do tego był przypadający 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, upamiętniający urodziny pisarza Hansa Christiana Andersena, słynnego autora baśni.

- Kiedy padła propozycja realizacji takiej akcji, od razu wiedziałam, że to bardzo dobry pomysł. Szczególnie teraz, gdy chcemy zachęcić dzieci do pozostawania w domach. A czy może być lepszy i bardziej pobudzający wyobraźnię najmłodszych sposób na spędzenie wolnego czasu niż ciekawa i mądra lektura? - pyta retorycznie młociarka, cytowana w komunikacie operatora chorzowskiej areny. Ona sama przeczytała bajkę o "Czerwonym Kapturku".



Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci „ Czerwony Kapturek ” po ślonsku dla tych najmłodszych @StadionSlaski@PKN_ORLEN@PKN_ORLEN#stayathome#czytajksiazki#InternationalChildrensBookDaypic.twitter.com/LJfq9nduSm — anita wlodarczyk (@AnitaWlodarczyk) April 2, 2020





- Szybko przypomniałam sobie o książce, którą kiedyś otrzymałam od znajomych. Były w niej popularne bajki, ale po śląsku. Uznałam, że to świetnie będzie pasować do stadionu i jego tożsamości - dodała.

"Rozwijamy wyobraźnię"

Także zdaniem Bańki wspólne czytanie książek sprawdza się w sytuacji konieczności pozostania w domach w związku z epidemią koronawirusa.

- To doskonała forma spędzania czasu z najmłodszymi. Wykorzystując humor, ale jednocześnie przekazując mądre treści, uczymy dzieci i rozwijamy ich wyobraźnię. To również okazja do bycia razem, w rodzinnym gronie - ocenił pochodzący z Tychów były minister sportu, który z kolei przeczytał "Pana Hilarego".