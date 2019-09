Tyczka pękła jak zapałka. Szwedka pożyczyła drugą i pobiła rekord kraju

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

W niedzielnym konkursie w Dausze rywalizowało 17 pań, ale walka o medale rozpoczęła się dopiero od wysokości 4,80 m i obejmowała sześć tyczkarek.



Wśród nich była Bengtsson. Gdy trzeci, ostatni raz atakowała tę wysokość, jej tyczka odmówiła posłuszeństwa. Złamała się, a publiczność zamarła, bo Szwedka upadła i przez chwilę się nie podnosiła. Później okazało się, że bardziej z przerażania, bo z nieudanego skoku wyszła bez szwanku.

Zapomniała o upadku

Szczęście w nieszczęściu, że Bengtsson upadła z niskiej wysokości. Jej tyczka nie wytrzymała naprężenia od razu po próbie odbicia. Istotne również było to, że wylądowała na materac, a dopiero po nim zsunęła się na niebezpieczny, metalowy koniec rozbiegu.



- Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tyczka pękła - przyznała później.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pęknięta tyczka szwedzkiej zawodniczki

Wtedy podszedł do niej sędzia, zapytał, czy wszystko w porządku i czy może skakać dalej, bo w takich okolicznościach próbę uznaje się za nieważną i można ją powtórzyć. Szwedka przytaknęła, ale miała problem. Nie dość, że była wystraszona niekontrolowanym upadkiem, to straciła swój sprzęt. Z pomocą przyszła jej Nino Guillon-Romarin. Dla Francuzki konkurs już się skończył i oddała Bengtsson swoją tyczkę. Ta uśmiechnięta mogła skakać dalej.



Czasu na rozpamiętywanie sytuacji nie było. - Musiałam zrobić to natychmiast, więc niemal od razu rozpoczęłam rozbieg. Kluczowe było to, że szybko zapomniałam o poprzednim skoku i zaczęłam myśleć o kolejnym - relacjonowała szwedzkim mediom tyczkarka.

Źródło: Getty Images Szczęście w nieszczęściu. Szwedka zsunęła się na metalową skrzynię po materacu

"Niewiarygodna rzecz"

Bengtsson znów stanęła na rozbiegu, wystartowała wspierana przez zachwyconą jej nieustępliwością publiczność i z pożyczoną tyczką dokonała - zdawało się - niemożliwego. Ku zdumieniu wszystkich pokonała poprzeczkę zawieszoną na 4,80. Od niedzieli to nowy rekord Szwecji, poprzedni również należał do niej, ale był gorszy o siedem centymetrów. W skoku o tyczce to kolosalna różnica.

Źródło: PAP/EPA Bengtsson z pożyczoną tyczką poprawiła własny rekord Szwecji



- To jedna z najbardziej niewiarygodnych rzeczy, jakie widziałem w całym moim życiu. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Musisz być niesamowicie silny psychicznie, żeby czegoś takiego dokonać - zachwycał się nad rodaczką mistrz Europy w skoku o tyczce Armand Duplantis.

Bengtsson wyżej już nie skoczyła. Wysokości na 4,85 m nie pokonała, zawody zakończyła na szóstym miejscu, a pasjonującą walkę o złoto stoczyły między sobą Anżelika Sidorowa i Sandi Morris. Rosjanka, startująca pod neutralną flagą, została mistrzynią świata udaną próbą na 4,95.

Źródło: PAP/EPA Anżelika Sidorowa została mistrzynią świąta

Przypadek Rogowskiej

Pękające tyczki to nie taka rzadka sprawa w tej konkurencji. Łamią się, gdy źle trafi się nią o rozbieg, czasem po prostu nie wytrzymują uderzenia o metalowe zagłębienie przed materacem. Tyczki są zbudowane głównie z włókna węglowego, a to ma to do siebie, że jest kruchy. Stąd istotne jest odpowiednie dobranie jej twardości. Bywa też, że tyczka doznaje wcześniej mikrouszkodzenia, uderzając na przykład o stojak. To powoduje, że później nie ugina się tak, jak powinna.



Swego czasu autodestrukcji uległa tyczka Anny Rogowskiej, jednej z najlepszych polskich zawodniczek w tej dyscyplinie. W 2011 roku Rogowska skakała w konkursie na sopockim molo. Podczas jednej z prób jej tyczka się połamała, a zawodniczka upadła na zeskok, rozcinając dłoń. Poszkodowaną zabrano do szpitala, tam założono jej osiem szwów. Do treningów wróciła po trzech tygodniach.

Oglądaj Wideo: pomorska.tv Wypadek Anny Rogowskiej (film dzięki uprzejmości pomorska.tv)



Tyle szczęścia nie miała Kira Gruenberg. Jej tyczka się nie rozpadła, ale gdy cztery lata temu po jednym z treningowych skoków nie trafiła w materac, upadła na głowę. "Tysiąc razy nic się nie wydarzyło. Ale tym razem zamiast na macie wylądowałam szyją na metalowej skrzyni, na końcu rozbiegu, gdzie wkłada się tyczkę. Kilka sekund później zdaję sobie sprawę, że nic nie będzie takie jak dawniej" - opisała później swój dramat Austriaczka, czwarta zawodniczka mistrzostw świata juniorów.



Diagnoza była okrutna: pęknięty piąty kręg szyjny, rdzeń kręgowy poważnie uszkodzony. Kira jest sparaliżowana od pasa w dół. Dziś ma 26 lat i jest posłanką w austriackim parlamencie.

Transmisje z mistrzostw w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.