Była w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po roku zdetronizowała Usaina Bolta

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Powrót do sportu po przerwie macierzyńskiej to rzecz godna wyrazów najwyższego szacunku. W przypadku jednostek wybitnych - wydaje się, że spotykana coraz częściej. W biegach narciarskich taką żelazną damą była Marit Bjoergen (zakończyła karierę po igrzyskach w 2018 roku), która po tym jak urodziła pierwszego syna, wróciła na trasy i z Pjongczangu wywiozła pięć medali olimpijskich.

Złote mamy. "Teraz wszystko przychodzi łatwiej" Sprinterki... czytaj dalej » Tenisową społeczność we wrześniu rozgrzała zapowiedź drugiego powrotu na zawodowe korty 36-letniej Kim Clijsters. Po tym jak urodziła pierwsze dziecko, zdążyła wywalczyć trzy tytuły wielkoszlemowe (wcześniej miała na koncie tylko jeden). Belgijka została mamą po raz drugi, ponownie zakończyła karierę, ale ciągle jej mało. W 2020 roku kibice z powrotem mają się emocjonować jej meczami.

Zabiłaby śmiechem

W świecie lekkoatletyki klasą samą w sobie jest Allyson Felix. Do imprezy roku w Dausze 33-letnia Amerykanka miała na koncie 16 medali mistrzostw świata, w tym 11 złotych. Wśród kobiet bezkonkurencyjna. Z mężczyzn konkurencją dla niej był tylko Usain Bolt. Był. Jamajski sprinter zakończył karierę, mając 11 tytułów mistrzostw świata i w sumie 14 medali.

W czasie gdy Bolt korzystał z uroków życia na emeryturze, jego równolatka ze Stanów Zjednoczonych wykuwała kolejne medale. W Dausze do największej w historii lekkoatletyki kolekcji dołożyła jeszcze dwa krążki - z najcenniejszego kruszcu. Została mistrzynią świata w sztafecie 4x400 m i sztafecie mieszanej 4x400 m. - To wyjątkowe zwycięstwo, ponieważ mogę na nie spojrzeć oczami mojej córki - cieszyła się z tego pierwszego, przy okazji rekordowego triumfu. Gdyby ktoś jej to przewidział pod koniec ubiegłego roku, pewnie zabiłaby go śmiechem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Polska 5. w sztafecie mieszanej 4x400m, USA ze złotem i rekordem świata

- W Boże Narodzenie, kiedy byłam w szpitalu, nie uwierzyłabym, że w Dausze będę zdobywać medale. To był szczęśliwy, ale równocześnie naprawdę przerażający i niepewny czas - wspominała w rozmowie z BBC.

28 listopada zeszłego roku, będąc w siódmym miesiącu ciąży, Felix pojechała do szpitala na wizytę kontrolną. Do porodu miała jeszcze co najmniej osiem tygodni. Do tej pory ciąża przebiegała poprawnie, nie było żadnych powodów do niepokoju. Rutynowa wizyta przerodziła się w chwile grozy. U Felix zdiagnozowano stan przedrzucawkowy - potencjalnie zagrażający nie tylko zdrowiu, ale również życiu matki i dziecka. Jej ciśnienie krwi rosło, tymczasem tętno dziecka spadało.

Czterokrotnie wyższa śmiertelność

Nie było na co czekać. 10 godzin po przyjściu na rutynowe badania Felix została przewieziona na salę operacyjną i przez cesarskie cięcie urodziła córeczkę Camryn. Dziecko ważyło zaledwie 1,5 kilograma. Felix przeżyła najbardziej nerwowy okres w swoim życiu, ale po czasie może go wspominać z uśmiechem. Camryn jest zdrową dziewczynką, w poprzednim tygodniu oklaskiwała mamę z trybun w Katarze.



View this post on Instagram Getting Cammy use to this track life!: @supermanferg A post shared by Allyson Felix (@af85) on Oct 3, 2019 at 10:01am PDT





Dramatyczne chwile zdopingowały ją do tego, by upomnieć się o prawa kobiet. - Jeśli ja nie miałam pewnej wiedzy na ten temat, to znaczy, że są kobiety, które trzeba edukować. Tylko że w przeciwieństwie do nich byłam w uprzywilejowanej sytuacji - zauważyła lekkoatletka.

Inne matki nie zawsze mają tyle szczęścia. W Stanach Zjednoczonych na powikłania okołoporodowe czarnoskóre kobiety umierają czterokrotnie częściej. Felix stanęła na czele ruchu, który stawia sobie za cel wyrównanie szans w dostępie do wiedzy medycznej, a co za tym idzie zmniejszenie śmiertelności przyszłych matek.

Równorzędne role

Mistrzyni olimpijska urodziła z komplikacjami, marzy o piątych igrzyskach Allyson Felix,... czytaj dalej » Na tym jednym prospołecznym działaniu Felix jednak nie poprzestała. O równouprawnienie powalczyła też w swoim sportowym ogródku. Sprawa wyszła przy okazji - gdy już jako matka renegocjonowała kontrakt z Nike. Na urlopie macierzyńskim amerykański producent chciał jej płacić 70 procent mniej niż do tej pory.

"Poprosiłam Nike, żeby w kontrakcie znalazł się zapis, że nie zostaną nałożone na mnie kary, jeśli w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka nie będę w stanie dowozić najlepszych wyników. Chciałam wyznaczyć nowe standardy. Jeśli ja, jedna z największych gwiazd w Nike, nie jest w stanie zagwarantować sobie takich zapisów, to kto?" - pytała retorycznie w felietonie na łamach "The New York Times".

Nike odmówiło.

Ale biegaczka zaczęła dostawać głosy wsparcia z całego świata. Jedne kobiety gratulowały jej odwagi, inne wywierały presję na amerykańskiego producenta. W maju Nike zmieniło zdanie i zdecydowało o zachowaniu kontraktów na przerwie macierzyńskiej na dotychczasowym poziomie, "tak aby kobiety nie były więcej karane za urodzenie dziecka".

"Mama Felix", jak się wszędzie przedstawia, w roli aktywistki tak samo dobrze odnajduje się, jak przy zmienianiu pieluch czy biciu kolejnych rekordów na bieżni. I o czym świadczy wielki baner na jej oficjalnej stronie, są to role równorzędne: "Sportowiec. Matka. Aktywistka".

Angażuje się we wszystko po równo, choć kolejność haseł pewnie nie jest przypadkowa. 33-letnia Felix myślami jest już przy jej piątych igrzyskach olimpijskich w Tokio (na razie ma dziewięć medali olimpijskich), a nawet dalej. W Dausze pozowała do zdjęć z córką, którą ubrała w koszulkę: "Przyszła olimpijka".