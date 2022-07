Otarła się o medal, zalana łzami atakuje działaczy. "Przecież ci ludzie nie są tam na wakacjach"

Sułek to halowa wicemistrzyni globu, która w Eugene była blisko medalu. Poprawienie rekordów życiowych w pchnięciu kulą, biegu na 200 m, skoku w dal i kończącym rywalizację biegu na 800 m wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca na mistrzostwach.

23-letnia lekkoatletka pobiła też 37-letni rekord Polski w liczbie punktów podczas siedmioboju. Jej łączny wynik to 6672, podczas gdy dotychczasowy najlepszy wynik Małgorzaty Nowak wynosił 6616 pkt.

- Myślałam, że szczęście będzie mi sprzyjało i światowy wynik wystarczy na medal. W Belgradzie podczas halowych mistrzostw światowy wynik starczył na srebro. Teraz jest gorszy scenariusz - mówiła ze łzami w oczach po zakończeniu zmagań.



Sułek: za wiele poświęcam, aby ktoś rzucał mi kłody pod nogi

Nie szczędziła natomiast słów krytyki pod adresem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. - Po medalu w Belgradzie nawet nie otrzymałam gratulacji twarzą w twarz. Teraz nie będę już o to nawet zabiegała. Nie będę milczeć, bo za wiele poświęcam, aby ktoś rzucał mi kłody pod nogi - mówiła wyraźnie rozgoryczona.

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" poszła dalej, mówiąc, że PZLA jest jej "jedynym hamulcem wstrzymującym rozwój kariery".

Lekkoatletka mocno krytykowała warunki obozu aklimatyzacyjnego w Seattle. Mówiła, że jedzenie było koszmarne, totalnie niedostosowane do potrzeb sportowców. Podkreślała, że wielokrotnie musiała stołować się w innym miejscu.

- Ja katorżniczą robotą zajeżdżam się przez kilka tygodni, a na samym końcu - gdy jest najważniejszy, bezpośredni okres przygotowawczy - to ja jem jakieś świństwa, muszę latać do sklepu 1000 schodów góra-dół. To nie jest dla mnie problem, ale to być może potem są te setne. Po coś ci ludzie tam są, przecież nie na wakacjach. A wykonali jakiekolwiek kroki, aby nam pomóc? - pytała zdenerwowana.

- Ja wiem, że podróż, złe odżywanie ma zły wpływ - być może na te 30-40 punktów - podkreśliła.

Dodała, że wypowiada się nie tylko w swoim imieniu, ale też "wielu osób ze środowiska lekkoatletycznego, tylko one obawiają się głośno o tym powiedzieć, a ja mam to gdzieś".

- Wiem, że kibice i moja rodzina są ze mną. Dopóki się nic nie zmieni w naszym sztabie, to te medale będą nam uciekać. Naszą kadrę stać na dużo więcej, ale na ostatniej prostej nam się to odbiera - gorzko skwitowała, dodając, że będzie szukała możliwości szkolenia niejako obok PZLA, z udziałem prywatnych sponsorów, a także teraz - jako rekordzistka kraju - dzięki środkom ministerialnym.

Związek odpowiada

Na zarzuty Sułek zareagował wiceprezes PZLA Tomasz Majewski. - Ada jest młodą zawodniczką, bardzo perspektywiczną, ma przed sobą naprawdę wielką przyszłość, ale nie za bardzo rozumie, na czym polega finansowanie sportu w Polsce. Ono wygląda, jak wygląda, a Polski Związek Lekkiej Atletyki na tym tle prezentuje naprawdę dobry poziom - powiedział na łamach portalu sport.pl.

- Jak człowiek nie wie, o czym mówi, to może mówić bzdury. Przecież 99 procent szkolenia Ady wisi na związku. Bez tego musiałaby siedzieć w domu. (...) To pokolenie zawodników jest zupełnie inne niż moje. Ono dorasta w dobrobycie. Jest mi przykro, że ludzie nie doceniają tego, co przez lata wywalczyliśmy, na jaki poziom weszliśmy. Ludzie naprawdę nie mają pojęcia, jak dobrze mają - dodał dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.