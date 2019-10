Kszczot zmienia trenera przed igrzyskami. "Miałem obawy"

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W ten sposób współpraca Kszczota ze Zbigniewem Królem, trwająca długie siedem lat, dobiegła końca. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich biegaczy postanowił zmienić trenera po sezonie, w którym nie awansował do finału mistrzostw świata w Dausze.

Olimpijska przestroga lekkoatletów. Mistrzostwa przed Rio wypadły nawet lepiej Cztery lata temu... czytaj dalej » W czwartek ogłosił, że dołączył do grupy Lewandowskiego. W niej ćwiczą m.in. brat trenera - Marcin Lewandowski, rekordzista Polski i brązowy medalista MŚ w biegu na 1500 m i wicemistrzyni świata ze sztafety 4x400 m Patrycja Wyciszkiewicz.

"Były lepsze i gorsze momenty"

"Nie jest to łatwa decyzja, każdy z nas ma obawy przed zmianami i ja również je miałem. Teraz otwieram nowy rozdział w mojej karierze sportowej. Zapytacie, dlaczego taka nagła decyzja, tak naprawdę od kilku lat noszę się z takim zamiarem" - napisał w oświadczeniu Kszczot.

I to prawda - już po mistrzostwach świata w Londynie w 2017 roku - spekulowano, że Kszczot chce odejść od Króla. Nic z tego nie wyszło. Zawodnik pozostał w starym układzie, zdobywając srebrny medal. Teraz decyzja wcale nie była podyktowana słabym występem w Dausze (odpadł w półfinale). Uzgodnienia w sprawie przejścia do Lewandowskiego trwały znacznie dłużej, a do jednej z ostatecznych rozmów doszło w Bydgoszczy po Drużynowych Mistrzostwach Europy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kszczot odpadł w półfinale biegu na 800 m

Kszczot ujawnił, że pierwsze myśli o poszukiwaniu nowego trenera pojawiły się już w roku 2015. "Od kilku lat spojrzenia moje i trenera Króla różnią się na tyle, że koniec współpracy to była kwestia czasu. Pierwszy raz myślałem o tym w roku 2015. Nie ukrywam, że były lepsze i gorsze momenty. Wszystkie lata chcę jednak pamiętać przez pryzmat dobrych wspomnień" - napisał.



Ponad 900 tysięcy złotych dla polskich lekkoatletów. W Katarze najwięcej zarobił Fajdek W zakończonych w... czytaj dalej » "Przez wiele lat treningu specjalistycznego traci się perspektywę przez powtarzanie wzorców treningowych. Efektem tego był przez cały 2018 rok problem ze ścięgnami Achillesa. Wiele treningów straciło na jakości przez ciągły ból i niepokój, co zaowocowało przedwczesnym zakończeniem sezonu. Dałem sobie cztery miesiące na naprawę mojego zdrowia, zrezygnowałem z przygotowań halowych, ale było warto. Dołączył do nas trener przygotowania motorycznego Michał Adamczewski, który miał zająć się moim zdrowiem. W efekcie przez cały kolejny rok 2019 nie miałem żadnych problemów z dotychczasowymi dolegliwościami. Co dało mi komfort i wolność od dotychczasowych problemów, głównie z nogami" - wyjaśnił lekkoatleta.

Brakuje medalu olimpijskiego

Kszczot w swoim oświadczeniu przyznał, że Lewandowski już od lipca przygląda się jego treningowi.

"Dzięki temu mamy dwanaście pełnych miesięcy, żeby przygotować się do igrzysk. Wierzę, że dzięki ogromnemu doświadczeniu trenera Lewandowskiego i naukom, jakie wyniosłem przez całe lata kariery sportowej, będziemy w stanie sięgnąć szczytu. Na te przygotowania patrzę nie tylko z ciekawością, czy nadzieją, ale z szalonym entuzjazmem. Wybory w trakcie życia czyhają za każdym zakrętem, niejednokrotnie wybory niosą ze sobą zmiany. Wierzę, że dokonałem słusznego wyboru" - zaznaczył.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Adam Kszczot nie tak wyobrażał sobie start w stolicy Kataru

30-letni Kszczot to nie tylko dwukrotny wicemistrz świata, ale także trzykrotny mistrz Europy. Ma też trzy medale (złoto, srebro i brąz) halowych mistrzostw świata i trzy złote Europy.



W bogatej kolekcji brakuje mu tylko krążka olimpijskiego. Wcześniej wspomniał, że po Tokio chciałby zakończyć sportową karierę, choć w tym sezonie o tym nie mówił.

Igrzyska w Tokio potrwają od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku. Relacje na żywo na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.