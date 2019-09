Słodko-gorzki bieg Kszczota. "Coś jest nie tak"

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fiodorow awansowała do finału rzutu młotem w mistrzostwach...

Fiodorow awansowała do finału rzutu młotem w mistrzostwach...

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem...

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem w...

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Lićwinko awansowała do finału skoku wzwyż w mistrzostwach...

Lićwinko awansowała do finału skoku wzwyż w mistrzostwach...

- Ostatni skok dał mi dużo radości, bo wypełniłam minimum. Sama sobie udowodniłam, że potrafię powalczyć, ale w finale muszę lepiej skakać technicznie. Pierwsza ósemka będzie dla mnie sukcesem - powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finału skoku wzwyż. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dobek awansował do półfinału biegu na 400 m przez płotki

Dobek awansował do półfinału biegu na 400 m przez płotki

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Swoboda z awansem do półfinału na 100 metrów

Swoboda z awansem do półfinału na 100 metrów

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Piotr Małachowski zawiódł w eliminacjach rzutu dyskiem w MŚ w Dausze. Polak z rezultatem 62.20 najprawdopodobniej nie awansuje do finału. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Piotr Małachowski przed kamerą był bardzo rozczarowany występem w eliminacjach. Zobaczcie, co Polak powiedział w krótkim wywiadzie z Kacprem Merkiem. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Małachowski: To jest śmiech na sali

Małachowski: To jest śmiech na sali

Adam Kszczot w biegu eliminacyjnym na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze zajął dopiero piąte miejsce, ale awansował do niedzielnego półfinału. Po biegu nie był jednak zadowolony.

Małachowski rozczarował. "Szkoda pieniędzy podatników na 62 metry" To nie był udany... czytaj dalej »

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Dwukrotny mistrz świata w swoim biegu eliminacyjnym uzyskał czas 1.46,20. Do półfinału awansował, ale nie był zachwycony swoją postawą.

- Bieg nie był trudny, taktycznie dobrze się ustawiłem, było wszystko poukładane do ostatnich 150 m, ale nogi nie chciały biec, tak jak bym sobie to wyobrażał. Wychodząc na ostatnią prostą myślałem, że to wygram, a w połowie się ocknąłem, że coś jest nie tak - przyznał.

Dużo problemów

Polak był na doskonałej pozycji, by zaatakować. Znany ze swoich końcówek Kszczot tym razem jednak nie dogonił rywali, a za metą padł na tartan. Widać było, że ten bieg dużo go kosztował.

- Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna. Dużo problemów w trakcie sezonu, w kluczowych momentach byłem albo chory, albo po ostatnim biegu miałem kontuzję kolana. Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi. Zobaczymy jak się będzie biegać w półfinale - powiedział i dodał: To możliwe, że będzie lepiej.

Kontuzja przeszkodziła w przygotowaniach

Kontuzji kolana nabawił się po zderzeniu z Michałem Rozmysem w trakcie Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie.

- Przez ten uraz wypadło mi 1,5 treningu. Jednego w ogóle nie zrobiłem, a jeden siłowy musiałem mocno zredukować. Natomiast cały czas pojawiały się problemy z obrzękiem, ze stanem zapalnym. Co mocniejsza jednostka treningowa, to dawało się we znaki - przyznał.

Jednocześnie Kszczot nie chciał się tłumaczyć. - Cieszę się, że jestem w półfinale, ale ciężko mówić, że odetchnąłem z ulgą. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, czego się spodziewać po odczuciach w eliminacjach - zaznaczył.

- Jutro nowe rozdanie kart i trzeba startować tak, jakby tego dnia nie było – dodał.

Na starcie nie stanął m.in. lider tegorocznej listy wyników Nijel Amos z Botswany. Najlepszy wynik eliminacji miał Kenijczyk Emmanuel Korir - 1.45,16.