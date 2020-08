Memoriał Ireny Szewińskiej szansą na wielkie wyniki. Gwiazdy chcą bić rekordy

- Triumf naszej reprezentacji w drużynowych mistrzostwach Europy to coś wyjątkowego. Jesteśmy potęgą w Europie. Cieszymy oko kibica, cieszymy samych siebie. Teraz czas na mistrzostwa świata - powiedział Marcin Lewandowski.

Jedną z nich będzie ukraińska skoczkini wzwyż Jarosława Mahuczich. Organizatorzy liczą, że jako pierwsza w tym sezonie przekroczy granicę dwóch metrów. W swojej karierze skakała już 2,04. Sama zawodniczka również przyznaje, że zamierza powalczyć w środę o świetny rezultat.

- Pewnie, że chciałabym w Bydgoszczy skoczyć powyżej dwóch metrów. Dla mnie najważniejsze są igrzyska w Tokio i do nich bardzo ciężko się przygotowuje - powiedziała wicemistrzyni świata z Doha.

Tymczasem Lewandowski odważnie zapowiada atak na rekord Polski w biegu 2000 metrów, który będzie ostatnią konkurencją nadchodzącego mityngu.

- Mam nadzieję, że będą fajerwerki. Ja nie jestem z tych, którzy rzucają słowa na wiatr. W tym sezonie nie ma jasnego celu — imprezy mistrzowskiej, więc sam sobie wytworzyłem delikatne ciśnienie, bo lubię presję. Oczywiście to sport i niczego nie można być w 100 procentach pewnym, ale jestem gotowy na poprawienie tego rekordu, a jak robić to, to nie o pół sekundy - podkreślił popularny Lewy.

Najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki należy od 1991 roku do Michała Bartoszaka i wynosi 5.01,70.

W gazie jest także Ennaoui, co udowodnił jej występ podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako, gdzie poprawiła 39-letni rekord Polski w biegu na 1000 m. Wicemistrzyni Europy na 1500 m wróciła do szybkiego biegania po walce z kontuzją. Była głodna startów, rywalizacji i sprawdzenia się na międzynarodowej scenie.

Dotychczas najlepszy wynik w polskiej lekkoatletyce na 1000 m należał do Jolanty Januchty i był o 0,4 s gorszy.

- Nie chcę obiecywać rekordu życiowego i biegu poniżej dwóch minut, bo nie wiem, jak to wszystko się ułoży. Wiem jednak, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji, co pokazał start tego sezonu. Ja nigdy nie odpuszczam treningów, więc pandemia nie storpedowała planu mich przygotowań - mówiła Ennaoui.

Jej trener Wojciech Szymaniak jest mniej powściągliwy i wprost mówi, że jego podopieczną stać na bieg w czasie poniżej dwóch minut.

Źródło: Getty Images Sofia Ennaoui

Sprawdzian formy

Na wysokie loty ma nadzieję także tyczkarz Piotr Lisek, który skoczył już w tym sezonie 5,90. Podczas Memoriału Szewińskiej będzie rywalizował m.in. z mistrzem świata Amerykaninem Samem Kendricksem.

- Widać po tym, ile już udało mi się skoczyć w tym roku, że można do sezonu przygotować się nawet w ogrodzie. To oczywiście nieco żartobliwe ujęcie tematu, ale jestem zadowolony ze swojej dyspozycji. Jasne, że lepiej jest, jak są zawody przy wypełnionych trybunach, ale ja staram się przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii, mając z tyłu głowy zdrowie swoje i mojej rodziny - powiedział Lisek.

W Monako startowała ostatnio także Justyna Święty-Ersetic, która zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 m. W Bydgoszczy zmierzy się m.in. z całą polską czołówką na tym dystansie.

- Start podczas Diamentowej Ligi nie pokazał, na co mnie stać. Trener jest niezwykle spokojny o moją dyspozycję, dlatego i ja jestem spokojna. Będę chciała pokazać, że mogę biegać zdecydowanie szybciej. Szkoleniowiec mówi, że jestem nawet w lepszej formie niż podczas mistrzostw Europy w Berlinie, które wygrałam - wskazała Święty-Ersetic.

Zawody w Bydgoszczy rozpoczną się w środę o godzinie 17:45.