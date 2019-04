Zgubił dwa tysiące dolarów, za chwilę je odzyskał. "Szkoda, że znalazca tak szybko uciekł"

Clippers z największym powrotem w dziejach. Trener był lekko w szoku Drugie spotkanie... czytaj dalej » - Chcę powiedzieć o osobie, którą spotkałem w San Francisco przed meczem. To prawdziwa historia. Szedłem ulicą, sięgnąłem po telefon, źle go złapałem i zacząłem go ratować przed upadkiem. Nie zauważyłem, że w tym momencie wypadł mi portfel z 2000 dolarów. Poszedłem dalej. Nagle jakiś facet stuka mnie w ramię i mówi "to twoje pieniądze". Nie znam wielu takich miejsc, w których ta sytuacja mogłaby się zdarzyć - powiedział Rivers, nie mogąc uwierzyć w szczęście.

Znalazca mógł mieć dwa bilety

- To się naprawdę zdarzyło. Mógłbyś mieć dwa darmowe bilety na mecz, gdybyś nie uciekł tak szybko - zwrócił się Rivers za pośrednictwem mediów do uczciwego znalazcy.