Czas na wyczekiwany debiut w NBA. "Wierzymy w jego gotowość"

21.02 | Do niecodziennego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek spotkaniu koszykarskiej ligi akademickiej pomiędzy North Carolina Tar Heels i Duke Blue Devils. Już w 36. sekundzie meczu typowany na następcę LeBrona Jamesa Zion Williamson doznał kontuzji kolana po tym, jak jego but niemal rozpadł się na kawałki.

Zion ma zadebiutować 22 stycznia w meczu przeciwko San Antonio Spurs - poinformował klub z Luizjany.

19-letni koszykarz miał stać się w założeniach centralną postacią Pelicans po tym, jak w wakacje zeszłego roku zespół opuścił Anthony Davis, który przeniósł się do Los Angeles Lakers.

Pełne obciążenia

Williamson nabawił się niegroźnej kontuzji kolana już w pierwszym meczu ligi letniej. W październiku uraz się odnowił - tuż przed meczem sparingowym z New York Knicks, ostatnim przed sezonem zasadniczym. W sparingach wypadał bardzo dobrze, mając średnio 23,3 pkt. (przy 71-procentowej skuteczności) i 6,5 zbiórki.



- Jest w takim miejscu procesu rehabilitacji, że wierzymy w jego gotowość do gry - powiedział generalny menedżer Pelikanów David Griffin podczas spotkania z mediami. - Przejdzie treningi z pełnym obciążeniem z zespołem w piątek i w niedzielę i to pokaże, w jakim wymiarze będzie mógł przebywać na boisku w najbliższym czasie - wyjaśnił.

"Ma świetne wyczucie gry"

Z powrotu wschodzącej gwiazdy na boisko cieszy się trener Alvin Gentry.

- Ustalenie daty (występu Williamsona - od red.) to dobra rzecz. Od tego zaczynamy. Wiadomo, jak wysokie są oczekiwania i jest oczywiste, że to talent. Ma świetne wyczucie gry, ale musimy pamiętać, że nie grał nigdy w NBA. Były spotkania przedsezonowe, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia - powiedział szkoleniowiec.



Mający 201 cm wzrostu zawodnik w swoim debiutanckim sezonie w lidze NCAA zdominował uniwersyteckie rozgrywki. Średnio notował w barwach słynnej uczelni Duke 22,6 pkt., 8,9 zbiórki, 2,1 przechwytu oraz 1,8 bloku. Mimo takiego wzrostu oraz blisko 130 kg wagi jest bardzo zwinny. Porównuje się go do takich gwiazd NBA jak legendarny Charles Barkley czy LeBron James.