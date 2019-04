Zion Williamson w drafcie NBA. Wielki talent chce podbić koszykarski świat

Clippers z największym powrotem w dziejach. Trener był lekko w szoku Drugie spotkanie... czytaj dalej »

W tym roku nastąpiła reforma. Trzy najgorsze drużyny NBA, które nie dostały się do fazy play-off, mają po 14 procent szans na pierwszy wybór. W tym roku będą to ekipy New York Knicks, Cleveland Cavaliers i Phoenix Suns.

Przedstawiciele tych klubów już zacierają ręce. Wszyscy liczą, że uda im się zakontraktować Ziona Williamsona, który najprawdopodobniej zostanie “jedynką” tegorocznego draftu.

Wielki i zwinny

Williamson reprezentuje barwy Duke Blue Devils. W lipcu skończy dziewiętnaście lat.

Zakończony niedawno sezon NCAA był dla niego pierwszym. Od samego początku jego gra wzbudzała wielkie emocje. W jednym z meczów Zion popisał się wsadem z linii rzutów wolnych. Ma 200 centymetrów wzrostu i waży około 130 kilogramów. Przy tych warunkach jest jednak niesamowicie zwinny i atletyczny. Eksperci NBA są zachwyceni talentem koszykarza z Karoliny Północnej, nazywając go buldożerem. Niektórzy uważają, że będzie następcą LeBrona Jamesa. Jeden z największych gwiazdorów ostatnich kilkunastu lat powoli zbliża się do końca kariery.

Kilka tygodni temu na samym początku meczu z North Carolina rozleciał się jego but. Zawodnik doznał kontuzji kolana, a akcje firmy, która była producentem obuwia spadły na giełdzie o ponad procent. Oznaczało to stratę ponad miliarda dolarów.

Zion Williamson just declared for the NBA, here’s some of his nastiest blocks pic.twitter.com/3mlwtHllc0 — Ballislife.com (@Ballislife) 15 kwietnia 2019





- Rok w Duke był najlepszym w moim życiu. Nie umiem nawet opisać, jak wyjątkowe były ostatnie miesiące. Chcę podziękować wszystkim za pomoc, rodzinie i trenerom – wyznał na swoim profilu na Instagramie Williamson.

W czerwcu zapewne dołączy do grona zawodników NBA.