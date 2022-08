Ważą się losy amerykańskiej koszykarki zatrzymanej w Rosji. Wyrok spodziewany w czwartek

Amerykańska koszykarka została aresztowana 17 lutego podczas kontroli na lotnisku Szeremietiewo. W jej bagażu wykryto pojemniki z olejkiem haszyszowym, który jest zakazany w Rosji. "Podpisz to, podpisz tamto". Trzymana w rosyjskim areszcie Amerykanka złożyła zeznania Amerykańska... czytaj dalej »

Nie odczytano jej praw

Griner w ubiegłą środę była ponownie przesłuchana w sądzie w podmoskiewskich Chimkach. Zeznała wówczas, że podczas zatrzymania na lotnisku nie odczytano jej praw oraz przymuszano do podpisania dokumentów, których treści nie znała.

- Moje prawa nie zostały mi odczytane. Wyjęłam telefon, zadzwoniłem do rodziny, mojego agenta i tłumacza, który pracuje z zespołem - powiedziała w sądzie.

Amerykanka przyznała się do winy w procesie, natomiast wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierzała umyślnie łamać rosyjskiego prawa. Powiedziała, że przepisano jej medyczną marihuanę w Stanach Zjednoczonych w ramach leczenia przewlekłych urazów poza sezonem, co nie jest rzadkością wśród sportowców w krajach, w których ta substancja jest dozwolona. Sprawa przeciwko niej zrobiła się bardziej napięta przez stosunki między Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: Getty Images Brittney Griner przebywa w areszcie

Grozi jej niemal 10 lat więzienia

W czwartek gwiazda koszykówki ma usłyszeć wyrok w swojej sprawie. Rosyjski prokurator zażądał skazania zawodniczki na karę 9,5 roku więzienia.

- To była moja pomyłka i mam nadzieję, że wyrok nie zakończy tutaj mojego życia - powiedziała Griner przed sądem w czwartek podczas mowy końcowej i zalała się łzami.

- Moi rodzice nauczyli mnie dwóch ważnych rzeczy: po pierwsze, by nie unikać odpowiedzialności, a po drugie, by ciężko na wszystko pracować. Dlatego właśnie się do winy na stawiane mi zarzuty - dodała.

Tymczasem jej adwokaci argumentowali, że koszykarka nieumyślnie przywiozła ze sobą do Rosji wkłady z olejkiem haszyszowym i używała ich tylko do leczenia bólu spowodowanego obrażeniami sportowymi. Podkreślali, że olejki znalazły się w jej bagażu z powodu pospiesznego pakowania się przed podróżą. Przedstawili oświadczenie lekarza, który potwierdził, że przepisał jej marihuanę do leczenia bólu.

Obrona Griner poprosiła sąd o uniewinnienie jej, podkreślając, że nie była w przeszłości karana i chwaląc jej rolę w "rozwoju rosyjskiej koszykówki". Zasugerowano także, że część akt sprawy koszykarki została sporządzona z naruszeniem prawa.

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oświadczyli, że Griner została niesłusznie zatrzymana i według mediów złożyli Moskwie propozycję wymiany rosyjskich więźniów na obywateli amerykańskich przetrzymywanych w Rosji - koszykarkę i byłego żołnierza piechoty morskiej Paula Whelana.

Jednak według agencji Associated Press (AP) wyrok skazujący jest prawie pewny, biorąc pod uwagę, że rosyjskie sądy rzadko uniewinniają oskarżonych, a Griner sama przyznała się do posiadania w bagażu wkładów z olejem haszyszowym.