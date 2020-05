Współzałożona przez Kobego Bryanta akademia sportowa usuwa "Mambę" z nazwy

Za nami weekend gwiazd w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli NBA. Jak co roku były emocjonujące konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty i kulminacja, czyli niedzielny mecz gwiazd, w czasie którego oddano hołd Kobe'emu Bryantowi i jego córce, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

To będzie wyjątkowo smuty dzień dla światowej koszykówki i samego Los Angeles. 24 lutego kibice pożegnają w hali Staples Center tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta. - To będzie naprawdę ogromne wydarzenie - przyznał Marcin Gortat, z którym rozmawiał Marcin Wrona, korespondent "Faktów TVN" w USA.

Specjalna nagroda imienia Kobe'ego i Gigi Bryantów Władze... czytaj dalej » - Mamba był wyjątkowy - powiedział Chad Faulkner, który w 2016 roku zainicjował powstanie "Sports Academy". Bryant dołączył do niego dwa lata później i wspólnie rozwinęli działalność pod nazwą, do której dodano przydomek "Mamba". Teraz Faulkner postanowił o jego usunięciu z nazwy.

- Lepiej umieścić Kobego w "Galerii Sław" i uszanować jego niezrównane dziedzictwo - wyjaśnił.

Filozofia "Mamby" będzie kontynuowana

W opublikowanym na stronie Akademii oświadczeniu zapewniono, że decyzja została gruntownie przemyślana i podjęta wspólnie z wykonawcami testamentu Kobego. Podkreślono również, że misja Akademii pozostanie niezmieniona i nadal będzie koncentrować się na sposobach podnoszenia ludzkiej wydajności, wspieraniu obecnych zawodników i kreowaniu nowych generacji sportowców. "Mentalność Mamby", jak sam Bryant nazywał swoją filozofię sportu i dążenia do doskonałości, ma być nadal ideą, na której oparte będzie funkcjonowanie Akademii.

"Sports Academy" ma stanowić bezpośrednie zaplecze dla ligi NBA, zapewniające proces przygotowań dla niektórych graczy nieuczestniczących w rozgrywkach uniwersyteckich i niekwalifikujących się przez to do bezpośredniego wyboru do najważniejszej ligi.



Some Important News pic.twitter.com/4QRVza7yL3 — Sports Academy (@sportsxacademy) May 12, 2020

Kobe Bryant w Galerii Sław NBA

Na początku kwietnia Bryant został pośmiertnie wyróżniony dołączeniem do Galerii Sław NBA. Uroczysta gala, podczas której ma zostać uhonorowany, zaplanowana jest na 29 sierpnia, choć nie jest wykluczone, że z powodu koronawirusa zostanie przełożona na październik.

Pamięć o zmarłym koszykarzu uczciła również drużyna Los Angeles Lakers, w której spędził całą karierę i która po raz pierwszy w historii na zawsze wycofała z użycia dwa numery, które nosił na koszulkach jej legendarny zawodnik.

Nazwę "Mamba & Mambacita Sports Foundation" nosi obecnie założona przez Kobego fundacja pomocy dla młodych sportowców. Na cześć Kobego i jego córki Gianny przemianowała ją wdowa po Bryancie Vanessa.

Kobe Bryant, jego córka Gianna i siedem innych osób zginęło 26 stycznia w katastrofie helikoptera, który w trudnych warunkach atmosferycznych rozbił się o zbocze jednego ze wzgórz w okolicach Los Angeles.