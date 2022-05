Dwukrotny mistrz NBA o walce na froncie. "Siedzisz i widzisz przelatującą nad tobą rakietę"

Medwedenko w NBA grał łącznie przez siedem lat. W 2000 i 2001 roku sięgnął z Los Angeles Lakers po dwa tytuły mistrzowskie. Wywalczył je m.in. u boku Shaquille'a O'Neala i Kobego Bryanta. Po tym, jak pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie, 43-letni były koszykarz nie wyobrażał sobie, że mógłby uciec. Został w swoim mieście, Kijowie.

O nowym doświadczeniu opowiedział w rozmowie z amerykańskim serwisem "The Athletic".

Nie mając wcześniejszego przeszkolenia wojskowego, służy w ukraińskiej jednostce obrony terytorialnej. Podczas gdy wojska rosyjskie okupowały Browary, miejscowości w obwodzie kijowskim, on kilkanaście kilometrów dalej z kałasznikowem i lornetką patrolował ulice, wypatrując sabotażystów.

- Czy możesz sobie wyobrazić, że siedzisz w punkcie kontrolnym i widzisz przelatującą nad tobą wielką gównianą pieprz*** rakietę? - pyta dziennikarza Ukrainiec.

Opowiedział również o strachu.

- Kiedy jesteś w tym "procesie", nie masz czasu się bać - kwituje Medwedenko.

Podczas jednej z pierwszych nocy, kiedy siedział na warcie, siły rosyjskie wystrzeliły ponad 20 pocisków, próbując zniszczyć ukraiński system radarowy.

- Mamy prawie pierwszy rząd w kinie. Myślę, że po raz pierwszy Rosjanie zrozumieli, że nie mogą złamać naszego systemu obrony powietrznej - dodaje.



Odkąd siły rosyjskie skierowały swoją uwagę na wschód Ukrainy, w Kijowie sytuacja się uspokoiła. Medwiedenko koncentruje się teraz na pomocy humanitarnej, dostarcza żywność na tereny wcześniej okupowane przez siły rosyjskie, skupia się też na budowaniu fundacji charytatywnej, której celem jest pomoc ukraińskim dzieciom.

Chce sprzedać mistrzowskie pierścienie

Jednak przez prawie dwa miesiące były ukraiński koszykarz pracował codziennie jako członek żandarmerii wojskowej. Uczestniczył w spotkaniach w kawiarni, która została przekształcona w biuro samoobrony, gdzie opracowywano strategię przeciwko możliwym atakom. Ponadto kopał doły pod miny przeciwczołgowe i szkolił się w strzelaniu z granatników.

- Slava to facet, który ma dwa metry i siedem centymetrów wzrostu. Wszyscy pozostali wyglądają przy nim jak mrówki - amerykański serwis cytuje jego przyjaciela i innego wolontariusza Mykołę Wasylkowa.

Piętnaście lat po ostatnim meczu w NBA Medwiedenko swoją karierę określił jako "sen". "Wojna", jak mówi teraz, "to czas, by otworzyć w sobie coś innego".

Przyznał, że liczy na sprzedaż dwóch mistrzowskich pierścieni, które zdobył z Lakersami. Chce w ten sposób pomóc w zakupie sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii.