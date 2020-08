Bojkot w NBA, protestują też inni sportowcy. "Żądamy zmian, mamy tego dość!"

Zespoły NBA zjechały do Orlando, gdzie przygotowują się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Koszykarze Indiana Pacers przybyli w specjalnych koszulkach z napisem "I can't breathe", oddając tym samym hołd tragicznie zmarłemu George'owi Floydowi.

Spotkanie miało się odbyć w środę w World Disney na Florydzie. To miała być kropka nad i na drodze do awansu Kozłów do kolejnej rundy. Bucks w rywalizacji do czterech wygranych prowadzą z Magic 3-1. Milwaukee leży, tak jak Kenosha, w stanie Wisconsin, a obydwa miasta dzieli mniej niż godzina jazdy samochodem.

Źródło: PAP/EPA Pusty parkiet hali Empty HP Field House. Mecz Bucks - Magic nie doszedł do skutku

Do meczu z inicjatywy koszykarzy Milwaukee nie doszło, a powodem, jak oświadczono, jest to, co stało się w niedzielę i kolejne w ostatnich tygodniach, tragiczne wydarzenie z udziałem Afroamerykanina i policji.

Tego dnia amerykańscy policjanci w Kenosha postrzelili Jacoba Blake'a. W jego kierunku oddano co najmniej siedem strzałów w plecy. Na nagraniu z incydentu widać, jak do wchodzącego do samochodu Blake'a co najmniej jeden z trzech obecnych na miejscu zdarzenia policjantów otwiera ogień.



W trakcie oddawania strzałów w samochodzie przebywało trzech synów Blake'a. Rodzina postrzelonego uważa, że przed incydentem próbował on załagodzić spór dwóch osób dotyczący zarysowania samochodu. 29-latek przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny, ale niestabilna stała się sytuacja w mieście. W poniedziałek skierowano tam oddziały Gwardii Narodowej.

Źródło: PAP/EPA Zespoły NBA już wcześniej protestowały, po śmierci George'a Floyda

LeBron James: mamy dość!

W ślad za koszykarzami Milwaukee poszli inni sportowcy. Najpierw solidarność okazały inne zespoły NBA. W terminie nie odbędą się spotkania Houston Rockets - Oklahoma City Thunder i Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. Zagrożone są pozostałe mecze.

"Pieprzyć to! Żądamy zmian, mamy tego dość!" – oświadczył koszykarz Lakers i jedna z największych gwiazd ligi LeBron James.



FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020





Od początku rozgrywek w Orlando, gdzie postanowiono dokończyć sezon z powodu pandemii COVID-19, koszykarze protestowali przeciwko rasizmowi. W USA od maja trwa sprzeciw wobec brutalności policji. Zaczęło się od brutalnego zatrzymania czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis. Mężczyzna nie przeżył.

Nie grają też piłkarze, koszykarki...

Jak podaje CNN przełożono w USA również trzy mecze ligi koszykówki kobiet WNBA, pięć piłkarskiej MLS i trzy baseballowej MLB.

Z gry w nowojorskim turnieju Western & Southern Open wycofała się czarnoskóra tenisistka Amerykanka Naomi Osaka.

"Czuję, że dla czarnoskórej kobiety są o wiele ważniejsze sprawy, które wymagają natychmiastowej uwagi, niż patrzeć, jak gram w tenisa" – oświadczyła zawodniczka.