Szalony mecz w Waszyngtonie. 317 punktów i popis Hardena

W Waszyngtonie oba zespoły imponowały skutecznością. Wizards trafili 62,6 procent rzutów z gry, a Rockets 53,4 proc. Zdobyte łącznie 317 punktów to nowy rekord NBA, jeśli chodzi o spotkania, które rozstrzygnęły się różnicą jednego punktu.



Harden niezadowolony

Teraz zwycięstwo w tej niesamowitej wymianie ciosów gościom zapewnił Harden, który na 2,4 s przed ostatnią syreną wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych. Brodacz z Houston oprócz 59 punktów zanotował także dziewięć asyst, ale zachwycony grą swojej drużyny nie był.



- Aby wywalczyć mistrzostwo niezbędna jest solidna gra w obronie, a w tej kwestii wciąż brakuje nam stabilności. Nie możemy odpuszczać w defensywie - skwitował.



Wśród pokonanych na wyróżnienie zasłużył Bradley Beal, który rzucił 46 punktów. 26-latek miał także osiem asyst i sześć zbiórek. Trafił 14 z 20 rzutów z gry, w tym 7/12 za trzy.



