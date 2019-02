Kapitan koszykarzy chwali rezerwowych. "Chorwaci się przestraszyli"

Impreza odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 15 września. Zwycięstwo w Varażdinie nie przyszło Polakom łatwo. Chorwacja rozpoczęła spotkanie od serii 14:0, ale to nie załamało Polaków. Grali konsekwentnie i kwarta po kwarcie odrabiali straty.

- Na początku rywale grali agresywnie, a my nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi w ataku. Spodziewaliśmy się bardziej gry pod koszami, tymczasem w pierwszej połowie rywale często decydowali się na rzuty z dystansu. Nie można powiedzieć, że szybko, ale przełamaliśmy się. W pierwszej kwarcie Chorwaci zdobyli tylko 16 punktów. Krok po kroku odrabialiśmy straty. Do przerwy przegrywaliśmy czterema punktami, ale byliśmy w grze. W drugiej połowie czwartej kwarty graliśmy bardzo dobrze w obronie. To był klucz do zwycięstwa - mówi Waczyński.

Źródło: Newspix Polacy zagrają w mistrzostwach

Podczas kwalifikacji spore znaczenie dla naszej drużyny mieli gracze rezerwowi. Potwierdziło się to także podczas starcia w Varażdinie. Nawet gdy nie zdobywali punktów, to wykonali bardzo dużo pracy w defensywie.

Spokój na wagę mistrzostw świata. "Trener powtarzał, że nie możemy panikować" Polscy koszykarze... czytaj dalej » - Weszli z ławki, dali nam dużo energii. Grali bardzo agresywnie w obronie, nawet na całym boisku. Takie było założenie trenera i to się opłaciło. Chorwaci może nawet trochę się tego przestraszyli i nie grali tak, jak na początku. Nasza siła jest w ławce rezerwowych jak też w pierwszej piątce, każdy z nas jest utalentowany - zaznacza Waczyński.

Wzloty i upadki

Reprezentacja Polski już szósty rok pracuje w systemie trenera Mike'a Taylora. W trakcie kwalifikacji miała różne momenty, ale w najważniejszych była nie do zatrzymania.- Były wzloty i upadki, mecze lepsze i gorsze. Koniec końców, znaleźliśmy się w bardzo dobrej sytuacji - zakończył Waczyński.

Dołączył w trakcie

Ze względu na konflikt FIBA z Euroligą Waczyński nie mógł dołączyć do reprezentacji na pierwsze mecze kwalifikacji do mistrzostw świata, ale bardzo przeżywał występy Biało-Czerwonych.

Od drugiego, z sześciu zaplanowanych terminów, skrzydłowy Unicaji Malaga był jednak ważnym ogniwem drużyny, która wywalczyła miejsce na mundialu. Na drugi w historii wyjazd na mistrzostwa świata czekaliśmy od 1967 roku.

Polacy zakończą eliminacje poniedziałkowym meczem z Holandią w Ergo Arenie.

Wyniki meczów przedostatniej kolejki eliminacji MŚ w gr. J



Chorwacja - Polska 69:77 (16:8, 20:24, 23:29, 10:16)

Włochy - Węgry 75:41 (15:9, 19:6, 18:18, 23:8)

Holandia - Litwa 69:78 (20:25, 15:20, 14:17, 20:16)



tabela grupy J



M Z P kosze pkt

1. Litwa 11 10 1 913:729 21

2. Włochy 11 8 3 867:750 19

3. Polska 11 7 4 873:810 18

--------------------------------------------

4. Węgry 11 5 6 752:784 16

5. Chorwacja 11 4 7 793:807 15

6. Holandia 11 3 8 819:859 14