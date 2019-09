Vince Carter oficjalnie graczem Hawks. Ma dwa rekordy do pobicia

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

Oto TOP 10 koszykarskich wsadów z igrzysk olimpijskich. Kibiców zachwycają m.in. Michael Jordan, LeBron Jamesa, ale numer jeden należy do Vince’a Cartera, którego dunk przeszedł do historii. Zobaczcie.

Carter obecnie jest współrekordzistą pod względem długości stażu w NBA. 21 sezonów rozegrali też Niemiec Dirk Nowitzki oraz Amerykanie: Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett. Wszyscy ci zawodnicy to gracze podkoszowi. Z kolei Carter występował na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego.

W NBA zasłynął przede wszystkim z niesamowitych wsadów. Przy jego dynamicznym stylu trudno było spodziewać się takiej długowieczności. Także pod tym względem okazał się jednak zawodnikiem wyjątkowym.



Vince Carter



Grał jeszcze w XX wieku

Wielki finał dla Hiszpanów. Argentyńczykom nie dali szans W wielkim finale... czytaj dalej » Carter pojawił się w NBA w 1998 roku. Został wówczas wybrany z piątym numerem w drafcie przez Golden State Warriors i natychmiast oddany do Toronto Raptors. To w dużej mierze on sprawił, że w Kanadzie z większym zainteresowaniem zaczęto patrzeć na koszykówkę. Najpierw w wielkim stylu został debiutantem roku, a w 2000 wygrał konkurs wsadów (uznawany za jeden z najlepszych w historii) i wprowadził zespół do fazy play off.



"Vinsanity" osiem razy występował w Meczu Gwiazd. W 2000 roku w Sydney sięgnął z reprezentacją USA po złoty medal igrzysk olimpijskich. Z tego turnieju kibice zapamiętali jego niesamowity wsad nad Frederickiem Weissem. Amerykanin przeskoczył wówczas mierzącego... 218 cm Francuza i z wielką siłą wpakował piłkę do kosza.

Cztery dekady w NBA

Carter przez 21 sezonów reprezentował barwy: Toronto Raptors, New Jersey Nets, z którymi dotarł do finału NBA, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Maverics, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings oraz Atlanty Hawks. Jest 20. strzelcem w historii NBA. W sumie zdobył 25 430 punktów. Uzbierał je w trakcie 1 481 meczów. Tylko czterech zawodników w historii zagrało więcej razy w NBA.



W poprzednim sezonie w barwach Jastrzębi Carter spisywał się bardzo dobrze. Zdobywał średnio 7,4 pkt, 2,6 zbiórek i 1,1 asyst w trakcie nieco ponad 17 minut w meczu. Jakby tego było mało, mimo upływu lat, ciągle jeszcze potrafił zakończyć swoje akcje efektownym wsadem. Jak wcześniej zapowiedział, rozgrywki 2019/20 mają być jego ostatnimi.

O tym, że doszedł do porozumienia z działaczami Hawks media informowały w zeszłym miesiącu. Teraz klub ze stanu Georgia poinformował o podpisaniu umowy na jeden sezon. Nie podano sumy, jaką zarobi koszykarz.

Warto dodać, że Carter będzie nie tylko pierwszym zawodnikiem z 22 sezonami na parkietach NBA. Jeśli pojawi się na boisku w 2020 roku, zostanie pierwszym graczem w historii ligi, który występował w czterech dekadach.