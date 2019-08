To jeszcze nie koniec. Vince Carter pobije rekord NBA

Oto TOP 10 koszykarskich wsadów z igrzysk olimpijskich. Kibiców zachwycają m.in. Michael Jordan, LeBron Jamesa, ale numer jeden należy do Vince’a Cartera, którego dunk przeszedł do historii. Zobaczcie.

Obecnie jest współrekordzistą pod względem długości stażu w NBA. Rekord 21 sezonów dzieli z Niemcem Dirkiem Nowitzkim, Robertem Parishem, Kevinem Willisem i Kevinem Garnettem.

Zaczynał w XX wieku

Carter w 1998 roku został wybrany z piątym numerem w drafcie przez Golden State Warriors i natychmiast oddany do Toronto Raptors. To w dużej mierze on sprawił, że w ojczyźnie hokeja na lodzie z większym zainteresowaniem zaczęto patrzeć na koszykówkę.

Najpierw został debiutantem roku, a dwa lata później wygrał jeden z najbardziej charakterystycznych konkursów wsadów w historii. To właśnie m.in. niesamowitemu "dunkowi" Carter zyskał jeszcze większą popularność.

Na parkietach NBA grał w koszulkach ośmiu zespołów: Toronto Raptors, Brooklyn Nets (kiedyś New Jersey Nets), Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings oraz Atlanta Hawks.

Wciąż bez tytułu

W sumie aż osiem razy występował w Meczu Gwiazd, choć nigdy nie zdobył mistrzowskiego pierścienia. W 2000 roku w Sydney sięgnął z reprezentacją USA po złoty medal igrzysk olimpijskich.

W poprzednim sezonie zdobywał średnio 7,4 pkt na mecz. Udowodnił, że pomimo swojego wieku wciąż może być wartościowym zmiennikiem i ważną postacią w szatni.

Rozgrywki 2019/20 mają być już definitywnie jego ostatnimi. Mówi się, że decyzja o podpisaniu kontraktu z Atlantą nie była przypadkowa. To właśnie w tym mieście swoją siedzibę ma telewizja NBA, w której Carter najprawdopodobniej zostanie zatrudniony w rolu eksperta.